Háborút robbant ki a nappaliban a Samsung új, térhatású hangrendszere

A plafonból is jönnek a hangok, pedig nincs is ott hangszóró - kipróbáltunk a Samsung vezeték nélküli, Dolby Atmost is támogató hangrendszerét.

Az elmaradt forradalom

Nagyjából fél évtizede bukkantak fel az úgynevezett objektumalapú térhatású hangszabványok, a Dolby Atmos és a DTS:X, amelyek úgy látszott, hogy forradalmasíthatják az otthoni filmnézést. Ezekben a nagy szám az, hogy a hagyományos surround formátumokkal ellentétben már az egyes hangok tökéletes 3 dimenziós elhelyezkedésével kapcsolatos információkat is tartalmaznak.

Így nem pusztán azt tudják meghatározni, hogy mondjuk egy hang a nézőhöz képest jobbra szólaljon meg, hanem azt is, hogy az milyen magasságban legyen.

Tehát ha például egy helikoptert látunk a képernyőn, akkor azt a fejünk fölül halljuk.

Ez borzasztó jól hangzik, azonban akad vele egy kis bibi. Mégpedig az, hogy speciális hangrendszerek szükségesek hozzájuk, azaz konkrétan olyan szettek, amelyek tartalmaznak a plafonra rögzített, vagy hatalmas állványokon nyugvó hangfalakat is. Hiába van meg ugyanis az állományokban a szükséges információ, ha egyszerűen nincs olyan eszköz, ami kibocsájtsa ezeket a hangokat. Az ilyen rendszerek viszont kegyetlenül drágák, a telepítésük pedig kész rémálom. Elsősorban ez az oka annak, hogy mind ez idáig nem terjedtek el, hiszen a tartalomgyártókon és tartalomszolgáltatókon nem múlt semmi, ők már egy ideje elérhetővé tették az objektumalapú hangszabványokat is tartalmazó UHD Blu-ray lemezeket, és a neten keresztül is lehet már ilyen típusú filmeket, sorozatokat nézni például a Netflixen vagy az Amazonon keresztül.

Van megoldás!

Néhány nagy cég viszont a közelmúltban előállt egy olyan megoldással, amely átvághatja a gordiuszi csomót. Azt találták ki, hogy ahelyett, hogy valamilyen módon a magasba emelnének külön hangszórókat, inkább felfelé sugározzák a hangokat, amelyekről a plafonról visszaverődve olyan hatást keltenek majd, mintha egy valódi hangfalból érkeznének. Nyilván ez bár pofonegyszerűen hangzik, azonban a megvalósítás komoly nehézségeket rejt magában, viszont vannak olyan piaci résztvevők, akiknek sikerült megoldani e problémákat. Közéjük tartozik a Samsung is, amely már be is mutatott, és a boltokba küldött ilyen trükkös hangrendszereket.

Ilyen a HW-Q90R, amely tartalmaz egy hangprojektort (felfelé állított hangszórókkal), két hátsó hangsugárzót (felfelé állított hangszórókkal), és egy különálló mélysugárzót, amely a basszus hangok gazdag és telt megszólaltatásáért felel. Ráadásul ezek vezeték nélküli úton csatlakoznak a soundbarhoz, azaz a szobán keresztülkúszó, rémesen idegesítő kábeleket is el lehet felejteni. Maga a hangprojektor külsőre egy teljesen átlagos darab, 122 centiméter széles, és 8 centi magas, azaz vidáman befér a legtöbb tv elé.

A hangfalak se nagyok, azok se foglalnak helyet, a mélynyomót pedig ügyesen el lehet dugni bárhova.

A 7.1.4 csatornás szett tehát képes papíron a tökéletes térhatású hangzás megteremtésére, és a teszt során az is bebizonyosodott, hogy ez a gyakorlatban is így van. A hangok jöttek mindenhonnan, elölről, hátulról, oldalról, a magasból, gyakorlatilag körülöleltek minket. Természetesen, ha csak hagyományos 5.1-es filmünk van, az se baj, akkor a magasból nem jönnek a hangok, de a térhatású hangzásélmény megmarad, csak nem lesz annyira valóságos.

A hang minősége a meglátásunk szerint megfelelő: A megszólalás telt és gazdag, hanghibákat nem tapasztaltunk, és csak némi aránytalanságot tapasztaltunk, illetve azt, hogy a rendszer hajlamos a nagyon finom részeket összemosni, elkenni. De a helyzet nem vészes, a Samsung HW-Q90R nyugodtan használható filmezésre, tévézésre, játékhoz és a zenehallgatásra egyaránt. A rendszer maximális teljesítménye 512 watt, ebből fakadóan a hangerő bőségesen elégséges arra, hogy megtöltsön hanggal egy átlagos méretű lakást vagy nappalit.

Használat

A rendszer központi egysége maga a hangprojektor, ebben található a vezérléshez szükséges elektronika, és itt kaptak helyet a ki- és bemenetek is.

Egészen pontosan 3 HDMI 2.0, illetve egy optikai audioport kapott rajta helyet, emellett támogatja a Bluetooth adatátviteli technológia használatát is.

Így tehát a különféle audiotartalmak vezeték nélküli úton is eljuttathatóak rá a kompatibilis eszközökről. Viszont a készülék saját médialejátszó szoftverrel nem rendelkezik, tehát az nem működik, hogy rádugunk egy pendrive-ot, amin mondjuk MP3 vagy FLAC típusú fájlok vannak, és így hallgatjuk a zenét, és optikai meghajtó, azaz CD-lejátszó sem található rajta. Az irányítása a mellé járó távirányító segítségével gyerekjáték, de ha valakinek az úgy jobban kézre áll, akkor ezt kiválthatja az ingyenesen letölthető SmartThings applikáció révén Android vagy iOS alapú mobileszközökkel is.

Vélemény

Amikor évekkel ezelőtt a berlini IFA-kiállításon először láttunk-hallottunk Dolby Atmos, azaz objektumalapú hangformátumú filmet, azóta imádtuk a szabványt, de tudtuk azt is, hogy az otthonokba nagyon nehéz lesz beköltöztetni, pont a korábban már vázolt korlátok miatt. A Samsung a HW-Q90R szettjével viszont berúghatja az ajtót e formátumok előtt. A rendszer ugyanis nagyon egyszerűen telepíthető, megfizethető árú, és speciális kialakítása révén TÉNYLEG képes a valós 3D térhatású hangzás megteremtésére. A kezelése is rendben van, a hang minőségével is elégedettek voltunk, és a dizájnja is jól sikerült.

Még több információ a termékről a hivatalos weboldalon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!