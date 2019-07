A kedvezőbb árú Asus gamer termékeket tömörítő TUF család a közelmúltban egy gigászi bébivel bővült. A Gaming FX705DY fantázianevű masina az előzetes információk alapján kifejezetten érdekesnek tűnt, lássuk, hogyan teljesít a hétköznapok során!

Illuzionista dizájn

A TUF termékekre jellemző, hogy különféle trükkös megoldásokkal próbálnak olyan hatást kelteni, mintha prémiumkategóriásak lennének, és ez ebben az esetben sincsen másként. Az alkalmazott kopogós műanyag borítás a felülkezelés révén olyan illúziót kelt, mintha valamilyen fémből készült volna. A különféle kiugró domborulatok pedig a vállalat korábbi luxuskategóriás, Lamborghinivel közösen készített notebookjaira emlékeztetnek.

A képernyőt övező kávái meglehetősen vékonyak, egészen pontosan 7,18 mm szélesek. A készülékház 2,7 centiméteres vastagságával nem kelhet versenyre az ultrabookokkal, de ettől függetlenül ez még teljesen vállalható, mint ahogyan a 2,6 kilogrammos súly is.

Maga a készülékház egyébként 40 centiméter széles, és 28 centiméter hosszú, szóval a termék kifejezetten nagy, de hát az alkalmazott 17,3 inches kijelző nem tette lehetővé, hogy lényegesen csökkentsék a méreteket.

Ebből fakadóan a TUF FX705DY nem kifejezetten könnyen hordozható, egy retikülbe, kisebb táskába egyszerűen nem fér be. Ki- és bemenetek terén szinte minden rendben: építettek rá két darab USB 3.1 port mellett egy-egy HDMI 2.0, USB 2.0, Ethernet és 3,5 mm analóg audio csatlakozót is. Ezeknek köszönhetően pedig rádugható külső hangrendszer, tv, monitor vagy projektor is viszonylag egyszerűen. Azt is fontos megjegyezni, hogy az Asus TUF FX705DY megkapta a MIL-STD-810G minősítést, ami azt jelenti, hogy elméletileg a vízcseppek, a por, a napsugárzás és a kisebb ütések sem tehetnek benne kárt.

Teljesítmény

Az Asus ezúttal is egy négymagos AMD Ryzen 5 3550H processzor mellett tette le a voksát, amelyet egy szintén AMD gyártmányú RX560X videokártyával és 8 GB DDR4 RAM-mal egészítettek ki. Ez azért kicsit messze van az elit kategóriás (gamer) notebookok konfigurációitól, így a termék bizonyos feladatokra csak kompromisszumok megkötésével használható. A legtökéletesebb látványt eredményező grafikai beállításokról például le kell mondani az új játékok esetében. Emellett voltak gondok a nagy felbontású videók renderelése vagy a komplexebb képszerkesztési, 3D-s tervezőprogramok futtatása során is. Ezt csak azért tartjuk fontosnak megjegyezni, mert sokan vásárolnak „gamer” gépet ilyen célokra is.

Az tény, hogy e feladatok elvégzésére is alkalmas, de az könnyen előfordulhat, hogy a vártnál egy kicsit lassabb lesz, illetve néha kisebb, ám attól még zavaró akadásokkal kell számolnunk.

A mindennapi, „átlagos” használathoz, azaz levelezéshez, YouTube-ozáshoz, film- vagy sorozatnézéshez, levelezéshez, újságolvasáshoz, böngészéshez ez a teljesítmény egyébként bőven elég.

Stabilitási problémák nem léptek fel, a gép nem fagyott, nem kapcsolt ki magától.

Hatalmas kijelző

A már említett 17,3 inches, az AU Optronics által gyártott, 16:9 képarányú kijelző Full HD felbontású, azaz 1920 x 1080 képpontos, azaz a pixelsűrűség 128 ppi. A képernyő a nagy dinamikatartományú, úgynevezett HDR tartalmak megjelenítését nem teszi lehetővé, viszont a FreeSync technológiát támogatja, azaz a képfrissítési ráta szinkronban van a videokártyából érkező jelekkel. A mozgásmegjelenítés hibátlan, akadozás, szaggatás, kettőződés nem jelentkezett, és az egyes objektumok körül megjelenő remegő aurával sem találkoztunk, ami mindenképpen pozitívum. A nagy képernyőnek köszönhetően akár „tévéként” is használható a termék, azaz multimédiás anyagok futtatására, videózásra, filmezésre kifejezetten alkalmas.

Az alkalmazott IPS paneltechnológia következtében a tökéletes, 0 nit fényerejű feketét, és ezáltal a végtelen valós kontrasztarányt el lehet felejteni. A műszeres mérések során 1254:1 kontrasztot mértünk, ami közepes értéknek számít. A keretbe épített LED-ek által kibocsájtott háttérfény eloszlása nem tökéletesen egyenletes, ezért néha enyhe felhősödés észrevehető a képernyőn. Normális beállítások mellett a tónusok természetesek, valósághűek, de a színpontosság messze van a tökéletestől, amiatt az eszköz professzionális grafikai munkákhoz nem biztos, hogy a legjobb választás. A betekintési szög horizontálisan és vertikálisan is kifogástalan, így akkor sem torzulnak, invertálódnak a tónusok, ha valaki kiszorított pozícióból, fentről vagy oldalról nézi a kijelzőt. Ez pedig nagyon hasznos lehet akkor, ha többen állják körül a gépet, ami irodai környezetben gyakran előfordulhat. A 281 nites maximális fényereje arra elég, hogy erős mesterséges fény mellett is normálisan lehessen látni a képernyőt, de ahhoz kevés, hogy napfénynél tökéletesen látható maradjon minden egyes részlet, árnyalat és átmenet.

Billentyűzet, aksi, webkamera

A nagy készülékház egyik előnye, hogy nagy klaviatúra fér el rajta, és itt nem spóroltak a hellyel. Ennek köszönhetően a szigetes kialakítású billentyűzeten kényelmes a gépelés, a gombok stabilak, masszívak, véletlenül nem lehet megnyomni őket, a nyomásút pedig közepes. A vörös háttérvilágításnak hála pedig sötétben is használható. Az egérpad szimpla, vékony, teljesen sima műanyag lapból készült, ami hajlamos egy nagyon kicsit ragadni a verejték hatására, az pedig azért nyáron elő-elő fordulhat, hogy izzadni kezd az ember keze.

A több komponensből álló komplex hűtőrendszerre nagyon odafigyeltek, azonban amikor teljes gőzzel dolgozik a vas, akkor bizony jelentősen átmelegszik a masina. De annyira, hogy az már kellemetlenül éget, ha az ölünkbe vesszük. Még jó, hogy olyan nagy és nehéz a gép, hogy ehhez nincs sok kedve az embernek. A 64 WH kapacitású akkumulátora sajnos kevés ide, hiszen a hardver is viszonylag erős, a képernyő is nagy, ezért az energiafogyasztás is több az átlagosnál. Az üzemidő így használattól függően, 50 százalékos fényerő mellett 4-6 óra között alakul, ami azért nagyon távol van az optimálistól. HD felbontású integrált webkamerával látták el, amely kevés fénynél is teljesen vállalható képminőséget produkál, így az eszköz kiválóan alkalmas akár videokonferenciák lebonyolítására is. A nálunk járt változatba egy 256 GB-os SSD került, tehát a tárolókapacitás terén épphogy csak hozza az elvárható minimumot, de megvásárolható nagyobb háttértárral is, némi felárért értelemszerűen. A 2x2 wattos hangszórókból álló beépített audio rendszer által produkált hangminőség kétségbeejtően átlagos. Azaz a legtöbb mai notebookhoz hasonlóan ez is elég gyatrán, a basszusok és a dinamika totális mellőzésével szól. Videózásra, filmezésre és játékra még így is elég lehet, ha valakinek nincsenek nagy igényei, de a zenehallgatáshoz ez bizony édeskevés.

Értékelés

Az Asus TUF FX705DY esetében ismét bebizonyosodott, hogy csodák nincsenek. A viszonylag kedvező árért (260-290 000 forint) cserébe egy olyan gépet kap a vásárló, ami korántsem tökéletes. A kijelző felbontása megfelelő, de nem kiemelkedő, a fényerő pedig lehetne egy picit nagyobb, éppúgy mint a hardver teljesítménye. Az akkumulátor kapacitását kicsit kevésnek éreztük, a beépített hangrendszer átlagos, a dizájn többé-kevésbé rendben van, a billentyűzet jól használható, hasonlóan a webkamerához. Mindent mérlegre téve azt tudnánk mondani, hogy nem rossz ez a noti, de azért olyan extrán jónak sem tudnánk őszinte lelkesedéssel nevezni.

Még több információ a termékről a hivatalos weboldalon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!