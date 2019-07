A középkategória királya lehet a Honor új telefonja

A mobiliparág még mindig képes meglepni az embert! Amíg a régi nagy nevek szenvednek, addig egy semmiből feltűnt versenyző is képes arra, hogy remek eredményeket érjen el viszonylag rövid idő alatt. Ilyen például a OnePlus és ilyen a Honor is, amelyet csak 2013-ban alapítottak, amely néhány év alatt szerzett komoly piaci részesedést. De azt is fontos megjegyezni, hogy véletlenek, és pláne csodák nincsenek.

A Honor a szokásos módon építkezett, azaz óriási hangsúlyt fektetett az olcsó, igen jó ár/érték arányú modellekre, aminek segítségével nagy tömegek előtt tette ismertté a márkát. Később pedig megindultak felfelé, és már a magasabb szinten is jelen vannak termékeikkel. A közelmúltban bemutatott Honor 20 típusjelzésű telefont a középkategória felső tartományaiba szánják, oda, ahol mostanában néhány igen komoly versenyző is felbukkant, és ahol emiatt könnyű elbukni. Lássuk, milyen esélyei lehetnek a Honor 20-nak!

Bombadizájn

A külsejével hódítani fog, ezt bizton állíthatjuk! A fém készülékház kiegészítve az üveggel borított hátlappal, az ultravékony kávákkal, valamint a kijelzőbe vágott kameraszigettel egyértelműen elit ligás benyomást kelt! Viszont az is tény, hogy a külső behatásokat és a nedvességet rosszul tűri, így azonnal érdemes hozzá valamilyen védőfelszerelést is beszerezni.

Az alkalmazott USB-C típusú csatlakozó jelenleg a lehető legjobb, az viszont nem tetszett, hogy a fejhallgató-csatlakozót lespórolták róla. Az összeszerelés egyébként hibátlan, az illesztések precízek, és a gombok sem lötyögnek, de ez ezen a szinten azért már alapelvárás.

Mire jó?

A Honor híres volt arról, hogy a teljesítményre mindig is odafigyelt, és ez a Honor 20 esetében sincsen másként! Az anyacégtől származó 8 magos HiSilicon Kirin 980 proci már magában erős, és ehhez jön a 6 GB RAM (ennyit pakolnak sok jóval drágább telóba is), illetve az ARM Mali-G76 grafikus chip. Ez utóbbit ráadásul meg is bolondították a GPU Turbo 3.0 technológiával, amely a 3D játékok futtatásánál játszik fontos szerepet papíron. És, hogy ennek van értelme a valóságban is, az a gyakorlati próba során fényesen bebizonyosodott, hiszen még az olyan szuper, effektekkel telenyomott appoknál is hibátlanul teljesített a modell, mint például az új Asphalt 9 autós arcade.

A böngészés, levelezés, navigáció sebességével sincs gond, de a nagy felbontású videók és képek nézegetésénél azért bele-bele lehet futni kisebb döccenésekbe, és a médiaállományok szerkesztése is megizzasztja. Ha intenzíven dolgozik a vas, akkor bizony némi melegedés jelentkezik, ám attól azért nem kell tartani, hogy megégetni a kezünket a mobil. A termékbe 128 GB adattárolásra szolgáló flash memória került, ami mindenre bőségesen elég. A 3750 mAh kapacitású akkumulátorra sem lehet panasz, hiszen 50 százalékos fényerő mellett az üzemidő a használattól függően nagyjából 10-13 óra között mozog, ami teljesen jó értéknek számít manapság.

Kijelző

A kijelző terén némi kompromisszum megkötésére kényszerít, hiszen a 6,26 inches képernyő 1920 x 2340 képpontos felbontása, és 413 ppi pixelsűrűsége tiszteletet parancsoló, ám az alkalmazott IPS LCD technológia elmarad attól, mint amit az OLED panelek produkálnak.

A színek nem olyan átütőek, némi fátyolosság is érezhető, a tökéletes feketét és a végtelen kontrasztot is el lehet felejteni. A mozgásmegjelenítés mondjuk hibátlan, és a betekintési szög is rendben van, invertálódástól egyáltalán nem kell tartani. A maximális fényerő (465 nitet mértünk) ahhoz elég, hogy akár napfényben is lehessen látni a képen megjelenő információkat, ám az is tény, hogy ilyenkor a színek már nem annyira átütőek, és a képeken, videókon a finom átmenetek nem igazán jönnek át.

Fotózás, videózás

Sony IMX586 típusú fő kamerájának felbontása tiszteletet parancsoló, hiszen 48 megapixeles képek lőhetőek a segítségével. Emellett még ott figyel egy 16 megapixeles nagy látószögű második egység, egy 2 megapixeles, mélységélesség-adatok gyűjtésére szolgáló kiegészítő egység, illetve egy szintén 2 megapixeles makró kamera, amivel nagyon közeli célpontokról is tűéles fotók lőhetőek. Egy szó, mint száz, egy olyan optikai ökoszisztéma került a Honor 20 hátlapjára, ami rengeteg lehetőséget nyújt a felhasználónak, és kifejezetten sokoldalú "fényképezőgéppé" teszi ezt a telefont. Ez azonban nem minden.

Világosban, pláne napfénynél bombasztikusan szép, tűéles, színhelyes képek készíthetőek vele, azonban a tapasztalataink szerint a kevés fényt nehezen tűri, azaz sötétben nagyon nehéz vele szép fotót összehozni. Ilyenkor a végeredmény ugyanis sokszor zajos, tompa és elmosódott lesz. Videós téren pedig hozza a kötelezőt, hiszen azért ma, a 4K korában, a Full HD felbontástól, ráadásul maximum 30 képkocka/másodperces rögzítési sebesség mellett már senki nem fog tűzijáték-rakétákat lövöldözni az égbe örömében.

Nagyon jó ár/érték arány

A Honor 20 esetében a gyártó tartva magát a korábbi jó szokásához, láthatóan igyekezett arra, hogy egy kifejezetten jó ár/érték arányú telefont tegyen le az asztalra. A készülék ugyanis már nagyjából 160 000 forintért beszerezhető kártyafüggetlen konstrukcióban, ami a tudását nézve igen-igen baráti összegnek számít.

Főleg, hogy a különböző szolgáltatók kínálatában fog ez jóval lejjebb is menni. Nem azt mondjuk, hogy a Honor 20 a világ legjobb telefonja, de ha valaki hajlandó kisebb kompromisszumok megkötésére, akkor jó választás lehet.

