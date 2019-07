Végre egy játék, ami nem ölni, hanem főzni tanít

A belső nézetes, a főszereplő szemszögéből mutatott játékoknál az esetek 99 százalékában a lövöldözésen és/vagy kaszaboláson, esetleg bunyózáson van a hangsúly. De szerencsére vannak még kivételek, azaz olyan ötletes programozók, akik ezt a fajta stílust más fajta, sokkal békésebb játékmenettel kombinálják. Ilyen a nyáron megjelent Cooking Simulator, amely bevezeti a játékosokat a séfek életébe, és azt ígéri, hogy segítségével új recepteket is elsajátíthatunk, sőt azt is megtanulhatjuk, hogy konkrétan hogyan kell elkészíteni az egyes ételeket.

Ez papíron iszonyú jól hangzik, és mivel kipróbáltuk, el is áruljuk, hogy a nagy szavakból mi igaz a valóságban.

Remek koncepció, szuper játékmenet

A beszédes nevű Cooking Simulator az alapoktól indít: Egy full kezdő szakács bőrébe bújhatunk, aki egy totálisan lepukkant, néhány vacak géppel és ócska felszereléssel ellátott étterem konyhájának látszódó helyiségben kezdi meg a karrierjét. A szoftver elsőként bemutatja a masinákat, de ezt is trükkösen teszi, hiszen az első teendőnk, hogy megjavíttassuk azokat. Ezzel két legyet ütnek egy csapásra, ugyanis rávilágítanak az amortizációra is, amire végig figyelnünk kell a játék során. Ezt követően meg kell vásárolni a különféle eszközöket, például vágóeszközöket, kanalakat, tálcákat, platnikat és fűszereket. E folyamat során pedig a szoftver el is magyarázza szépen, hogy mi mire való, mire használják a való életben. Ha mindent figyelmesen elolvastunk, és jól is csináltunk, akkor a már említett alapokkal tisztában is vagyunk, és kezdődhet az igazi móka.

Eleinte nulla darab receptet ismerünk, ezeket külön-külön kell "megvásárolnunk" a rendelkezésünkre álló pontokból, annak függvényében, hogy az étterem vendégei mit is rendelnek. Ezt követően jön a szükséges alapanyagok megrendelése, ahol nyilván csal a program, hiszen ezek azonnal befutnak, szóval szerencsére nem kell felkelnünk reggel ötkor, hogy kivánszorogjunk a nagybani piacra a cuccokért. Miután minden megvan, a szoftver instrukcióit követve ki kell pakolni a nyersanyagot a deszkára, megfogni a megfelelő eszközt, és az egérrel ott matatni, ahol azt jelzi, majd szintén a megadott utasítások alapján használni a fűszereket, végül kiválasztani a megfelelő sütőt, odatámolyogni az egész pakkal, behelyezni, és a megfelelő időben kivenni.

Amennyiben ügyesek voltunk, és tényleg betartottuk az utasításokat, akkor létrejön egy egész jó minőségű étel, amit lehet is szervírozni. Ezért pedig pontokat kapunk, amiből vehetünk még több és jobb minőségű nyersanyagot, drágább recepteket, profibb felszerelést, azaz pont úgy történik minden, mint a valóságban egy ideális világban. Ráadásul ha gyorsak és pontosak voltunk, akkor azért extra jutalmat zsebelhetünk be.

Ez pofonegyszerűen hangzik, de a dolgoknak itt még nincs vége. Ahogy fejlődünk egyre több rendelés fut be, és bizony már azzal is taktikáznunk kell, hogy mikor melyikkel is foglalkozunk, azaz be kell osztani az időt és a rendelkezésre álló felszerelést is. Ilyenkor már nem fér bele, hogy robotként kövessük az utasításokat, és mindent aprólékosan elolvassunk, hanem rutinból kell végrehajtani sebesen a már korábban megismert és jó esetben profin elsajátított munkafolyamatokat. Azaz pont úgy zajlik a dolog, mint a való életben, ahol szintén nincs idejük a szakácsoknak arra, hogy folyamatosan a receptkönyvet bújják. Tehát megvalósul az, amit a Cooking Simulator ígért, hiszen tényleg megtanuljuk azt, hogy az egyes ételeket hogyan kell elkészíteni, és ezeket az ismereteket értelemszerűen a virtualitásból kilépve, az "igazi világban" is hasznosítani tudjuk.

A kezelés

Az irányítás a lövöldözős FPS játékokból megismert módon zajlik. Azaz a kurzorgombok és az egér együttes használatával kell mászkálnunk a konyhában, kiválasztani, megfogni és aktiválni az egyes hozzávalókat, eszközöket és berendezéseket. A játék egyébként ebben rengeteget segít, folyamatosan apró ikonok, feliratok segítségével jelzi, hogy mi hol található, mivel mit kell csinálni, és ezáltal még az is könnyedén elboldogulhat a kezeléssel, aki egyébként idegenül mozog a játékok univerzumában.

Grafika, hang

Mint említettük, belső nézetes (FPS) játékról van szó, ahol ma már alap a jó 3D-s grafika. Azt nem mondanánk, hogy ez minden idők legszebbje, de azt igen, hogy a látványvilág pofás, a részletesség megvan, és az effektek sem hiányoznak. Nyilván nem volt akkora a kihívás, mint egy komplex, nyílt világú lövöldözős stuff esetében, hiszen itt mindössze egy viszonylag kis alapterületű konyhát kellett normálisan megcsinálni, de az tény, hogy a feladatot jól elvégezték. Szóval a grafika rendben van, épp úgy, mint a hangok, amelyekre szintén nem lehet egy rossz szót sem szólni, hiszen minden egészen valósághűnek tűnik.

Értékelés

A Cooking Simulator egy szuper játék! Az alapötlet is jó, és ezúttal a megvalósítás is hibátlan lett. A kihívás kellően nagy, de azért kellő mértékben adagolja a sikerélményt a program, és ha az ember odafigyel egy kicsit, annak bizony hamar meg van a jutalma.

A hangulata remek, tényleg úgy érezhetjük magunkat, mintha egy valódi konyhában ügyködnénk.

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy rengeteg olyan ismerettel gazdagodhatunk, amelyet a hétköznapokban is tudunk hasznosítani, ezt pedig még a legtutibb kardozós, vagy zombimészárlós világsiker sem mondhatja el magáról! Legalábbis most még.

A Cooking Simulator a Steamen keresztül érhető el.

