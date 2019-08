Óriási segítség lehet a Google térképe nyaraláskor

A Google Maps óriási segítség lehet a nyaralásnál a szállásfoglalástól kezdve az utazásig! Mutatjuk, hogy miért!

A Google Térkép, azaz eredeti nevén a Google Maps régen egy szimpla térképprogram volt, de mára egy olyan sokoldalú szoftverré fejlődött, amely egy nyaralás megszervezése és lebonyolítása során is óriási segítséget nyújthat. Sok telefonon gyárilag telepített, de egyébként ingyen letölthető, illetve internetes böngészőn keresztül is futtatható az alkalmazás, amely magyar nyelven is kommunikál, és e cikkben arra mutatunk pár példát, hogy hogyan és mire lehet használni!

Szálláskeresés

Ma már rengeteg oldal van, amelyen keresztül direkt szállásokat lehet nézegetni (Booking.com, Szállás.hu, stb.), azonban sokszor hiába keresünk egy-egy településen ezek segítségével kiadó szobát vagy házat, nem találunk megfelelő ingatlant vagy szolgáltatást. Azonban érdemes lehet a Google Térképen is átböngészni a területet, ugyanis erre egyszerűen feltölthetőek a szállások a pontos címmel. És bizony számos alkalommal tapasztaltuk, hogy olyan fogadók, szállodák, magánházak is megtalálhatóak itt, amelyek a korábban említett, direkt e célra létrehozott oldalakról, alkalmazásokból hiányoznak! Arra is akadt példa, hogy a Google Térkép "Utcakép" vagy "Street View" funkciójának (itt igazi fotók láthatóak egy-egy útszakaszról, illetve annak környékéről) révén virtuálisan végigjártunk egy-egy falut, városrészt, pásztáztuk a kerítéseket, ablakokat, "zimmer frei" feliratot keresve, és így bukkantunk kivehető szobára, kuckóra.

Ráadásul, aki már arra vette a fáradtságot, hogy a kiadó szálláshelyét feltegye a Google Térképre, az arról sem feledkezik meg, hogy a telefonszámot is feltüntesse, így rögtön fel is lehet hívni a szállásadót, tisztázni a részleteket és lehetőségeket. Erre pedig a szálláskereső szoftverek sokszor nem adnak módot, így azoknál marad a kényelmetlen és lassú üzengetés, legalábbis az első körben.

Ha találtunk megfelelőnek tűnő szállást, ne felejtsük el leellenőrizni a környéket, amire a legjobb megoldás megint csak a Google Térkép. Az egy dolog ugyanis, hogy milyen képeket tölt fel a szállásadó, vagy miket ír róla, és megint más a valóság. Érdemes rászánni egy tíz percet, és az említett Street View funkcióval kintről megnézni az ingatlant, és végigcsászkálni a környező utcákon. Így kiderülhet, hogy a közelben van egy autóbontó/csirkebél-feldolgozó/vasúti csomópont/szemétégető/kamiondepó/szabadtéri mulató, de akár az is, hogy a csendesnek mondott szobácska ablakai egy 2x4 sávos autópályára néznek, vagy egészen egyszerűen csak annyi, hogy rendezetlenek és szemetesek az utcák. Mindez pedig bőven elég ahhoz, hogy hazavágja a kellemesnek ígérkező pihenést.

Autóbérlés

Ha járművet kell bérelni, akkor is nagyon jól jöhet a Google térképszoftvere, ezzel ugyanis meg tudjuk nézni, hogy tényleg van-e az adott cégnek telephelye a reptéren, állomáson, vagy még utazgatni kell a járgányhoz. És ha már itt tartunk, ha van egy kis szerencsénk, a Street View segítségével akár még a járművek közé is beleshetünk, és megnézhetjük, hogy milyen állapotban vannak. Ha nagyon lepukkantak, vagy maga a hely nem szimpatikus, mert például úgy néz ki, mint egy szeméttelep és egy autóbontó keveréke, akkor jobb, ha másik szolgáltatót választunk.

Már arra is akadt példa a közelmúltban, hogy a Google Maps segítségével jöttünk rá, hogy a cégnek EGYÁLTALÁN NINCS telephelye vagy központja, hanem az ügyeket egy másik városból intézik, ez pedig már magában elég volt ahhoz, hogy inkább más céget keressünk.

Útvonaltervezés, utazás

Idegen helyen bizony elkél a segítség a navigálás során, vagy abban, hogy eljussunk egyik pontból a másikba. Ebben nagy segítség lehet a Google Térkép, amelynek van autós, tömegközlekedésre vonatkozó és gyalogos útvonaltervező opciója is. Csak ki kell jelölnünk, hogy honnan indulunk (kérésre az aktuális pozícióra ugrik a jel), és hova szeretnénk eljutni, és egy érintést/kattintást követően máris kapjuk az opciókat. A program egyrészt a térképen is megjeleníti az utat, másrészt pedig részletezi, hogy mikor merre kell menni, mekkora a távolság, vagy milyen járműre kell felszállni, és hány megállót kell megtenni. Amennyiben van rá lehetőség, a szoftver több opciót is felkínál, és beállítható az indulási időpont is, amit értelemszerűen az alkalmazás belekalkulál az útvonal megalkotásába. Tehát például éjjel nem fog olyan buszjáratokat javasolni, amelyek csak nappal járnak.

Ha autóval megyünk valahova, van rá lehetőség (sőt nagyon is ajánlott ez!), hogy a kérdéses pontokat megnézzük az "Utcakép", azaz "Street View" funkció segítségével. Azaz fotókat láthatunk arról, hogy hogyan is néz ki egy adott útszakasz, ami nagyban segítheti a megfelelő útvonal kiválasztását. Például, ha látjuk, hogy le kell térnünk egy alacsonyabb rendű (magasabb sorszámú) útra, akkor így utána járhatunk, hogy annak milyen a borítása, vannak e a képeken nagy gödrök, kátyúk. Ez persze némi időbe telik, de sokkal jobb, mint ott realizálni ezt, és visszafordulni, vagy rosszabb esetben az autómentőre várni.

Városnézés, vásárlás

A Google Térképen megtalálhatóak az egyes városok vagy természeti helyszínek látnivalóira vonatkozó jelzések. Azaz kis ikonok mutatják, hogy hol található híres látványosság, vagy honnan érdemes fotózni. Emellett fel vannak rajta tüntetve a boltok, éttermek, bárok, pénzváltóhelyek, bankok, benzinkutak stb. is, és azt is megkérhetjük, hogy ezeket külön-külön jelenítse meg a szoftver. Ráadásul itt információt kapunk rögtön (tehát nem kell külön elzarándokolni weboldalakra) a nyitvatartásról, és még értékeléseket is olvashatunk.

Egy szó, mint száz, mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy nyaralás előtt, illetve alatt aktívan használja a Google Maps ingyenes alkalmazást, mert rengeteg segítséget nyújthat. Viszont arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy aktív netkapcsolatot igényel, és kiránduláshoz használhatatlan, mert a turistautakat, ösvényeket nem jelzi.

A Google Maps innen érhető el böngészőből.

Az Android mobilokra innen tölthető le.

Az iOS eszközökre pedig innen.

