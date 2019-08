Megjelent a Samsung új óriástelefonja

Ma New Yorkban a Samsung ünnepélyesen lerántotta a leplet a legújabb zászlóshajójáról, a Galaxy Note10-esről. Ahogy az lenni szokott, a készülékről már rengeteg minden kiszivárgott, de mi most összefoglaljuk a tényeket. Az Origo helyszíni összefoglalója az eseményről!

Az elődeihez méltó módon a Note10-es is óriási kijelzővel rendelkezik, de ez a szinte keret nélküli kialakítás miatt nem igazán érződik a ház méretein.

Nagy és még nagyobb

A specifikációk jó része már rég kiszivárgott, ahogyan például az is, hogy a Note 10 két méretben jelenik meg az egyik, a „kisebbik" egy 6,3 hüvelykes FHD+ kijelzővel, a nagyobbik pedig 6,8-as QHD+ kijelzővel lesz kapható.

A rendkívüli kijelző/előlap aránynak (90% feletti) köszönhetően viszont a nagyobbik Note10+ háza alig lesz nagyobb, mint a Samsung Galaxy S10+, aminek a kijelzője viszont lényegesen kisebb az új csúcsmodellnél (6,3", majdnem akkora, mint a kisebbik Note10).

A külső tulajdonságoknál maradva sajnos végleg búcsút kell mondanunk a külön fejhallgató-csatlakozónak, helyette a telefon alján található USB-C csatlakozón keresztül leszünk kénytelenek a zenét is hallgatni – persze külön megvásárolható átalakítóval –, illetve természetesen a dobozban egy USB-csatlakozós fülest kapunk, és a Bluetooth-kapcsolat is rendelkezésre áll.

A kisebbik készülék 8 GB RAM-mal és 256 gigás háttértárral érkezik, és ez nem is lesz tovább bővíthető, ugyanis a két SIM kártyát fogadó fiókja csak SIM kártyákat fogad, memóriakártyát sajnos nem.

A Note10+ viszont 12 GB RAM-mal érkezik, és egyrészt ebből a modellből választhatunk 512-est is (sőt 1 TB-osat is, de az nálunk nem lesz kapható), másrészt ez már bővíthető lesz MicroSD memóriakártyával is, így adott esetben akár 2 TB tárhelyen is garázdálkodhatunk.

A színek tekintetében első körben fekete és ezüst lesz a kínálatban (Fénylő Fekete és Fénylő Prizma marketingnevekkel). Bizonyos piacokon rózsaszín, fehér és kék modellek is megjelennek majd, hazánkban azonban első körben le kell mondanunk erről a választékról.

Fotó, videó

A fényképezés szerelmesei meg kell hogy elégedjenek azzal a tudással, amit a Galaxy S10+ nyújt, mert a kamerák a Note10-esekben semmit nem változnak. A Note10+ hátsó kameracsoportjának teleobjektívje lett egy picit jobb (F2.1-es értékű), és ugyanitt találunk egy ToF szenzort, ami a mélységérzékelést segíti, és így a nagyobbik modell képes akár videó készítése közben is elmosni a hátteret, illetve további érdekes effekteket is megkapunk ezzel. Például megtehetjük, hogy a videóalanyaink fejét színesen hagyjuk, míg a kép többi részét fekete-fehérben vesszük.

A szoftveres éjszakai mód is kicsit tovább fejlődött, és most már az előlapi kamerán is elérhető, így ezután már szelfizhetünk is a sötétben.

Látszik, hogy a koreai cég ennél a modellnél inkább a videós tulajdonságokra fordított komoly energiákat, mert beépített még egy olyan érdekes funkciót is a készülékbe, mint a mikrofon zoom. Ez úgy működik, hogy amikor videofelvétel közben rázoomolunk mondjuk egy előadóra egy prezentáción, akkor a készülékházba épített mikrofonok az ő hangját emelik ki. Ez egy nagyon hasznos tulajdonság lesz.

DeX

A Galaxy Note10-et egyetlen USB-kábel segítségével akár PC, akár Mac eszközökkel is összeköthetjük és így az egér, a billentyűzet és a képernyőkép is megoszthatóvá válik telefon és számítógép között. Ez egy nagyon hasznos szolgáltatás, és a legegyszerűbb módja, hogy nagyméretű adatokat mozgassunk a telefonunkról a számítógépünkre. DeX módban ugyanis valamennyi fájl szabadon áthelyezhető vagy másolható a telefonról PC-re.

A toll

A Note-széria igazi különlegessége a stylus, amit a vicces S Pen névvel illettek a marketingesek. Ez az eszköz már rég nemcsak jegyzetelésre való, hanem most már igazán sokoldalú eszköz lett.

Ahogy a kis tollat kihúzzuk a készülékházból, egy új menü jelenik meg a kijelzőn, amiből kiválaszthatjuk a minket érdeklő szolgáltatást. Ezek közt pedig olyanokat is találunk az egyszerű jegyzet vagy irkafirka mellett, mint a videoüzenetre való írás, de megjelölhetjük egy videofelvétel közben egy vagy több barátunk arcát is vele, és a rendszer azokat a jelöléseket folyamatosan az illető arcán tudja tartani, amikor az a kamera látóterébe kerül.

Emellett távirányítóként is használhatjuk a kis tollat, és nem csupán fotós távkioldóként, hanem gesztusokkal a telefon több funkcióját is elérjük.

Hírek keringenek arról is, hogy a manapság népszerű, beágyazott valóságot használó Harry Potter-játékban a tollat varázspálcaként is használhatjuk majd.

Árak, elérhetőség

A Samsung Galaxy Note10 előrendelése augusztus 7-én kezdődik, az üzletekben pedig augusztus 23-ától lehet megvásárolni a telefont.

Az árak a következőképpen alakulnak:

Galaxy Note10: 329 990 Ft

Galaxy Note10+ 256GB: 379 990 Ft

Galaxy Note10+ 512GB: 414 990 Ft

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!