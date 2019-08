Kipróbáltuk, van-e értelme a tabletként is használható notebooknak

A világ legnagyobb számítógépgyártói közé tartozó amerikai Dell a közelmúltban egy szokatlan masinával bővítette már eddig is hatalmas termékpalettáját. Az Inspiron 5482 ugyanis egyszerre notebook és tablet, köszönhetően speciális kialakításának. Annak jártunk utána, hogy van-e bármi értelme ennek a megoldásnak, vagy csak egy újabb darab a látványos, de valójában nem túl hasznos fejlesztések sorában.

Kettő az egyben!

A Dell Inspiron 5482 első látásra úgy néz ki, mint egy hagyományos notebook. Rendes (magyar kiosztású) klaviatúrával, ami a szigetes elrendezésnek, a gombok korrekt nyomásútjának és a változtatható érzékenységű, stabil tapipadnak köszönhetően nagyon jól használható. Viszont a megszokottnál nagyobb zsanéroknak, és az ultravékony, mindössze 1,9 centiméter vastag készülékháznak köszönhetően a 14 hüvelykes képernyője egyszerűen kifordítható, teljesen ráhajtható a hátlapra.

Így pedig kapunk egy nagy tabletet, amely az érintésérzékeny, azaz tapogatható kijelzőnek hála pont úgy használható, mint egy hagyományos táblagép.

Tehát nem kell hozzá külön egeret vagy billentyűzetet csatlakoztatni. Sőt, arra is van lehetőség, hogy csak félig, "V" alakban hajtsuk ki, ilyenkor pedig a modell stabilan letehető bárhova, hiszen a hátlap kitámasztóul szolgál.

Ennél fogva pofonegyszerűen lehet váltogatni az egyes "üzemmódok" között, semmilyen műszaki ismeret nem szükséges ahhoz, hogy ki lehessen aknázni a benne rejlő lehetőségeket. Két hétig volt a Techbázisnál a gép, és ezen időszak alatt számos különféle élethelyzetben kipróbáltuk. Otthoni környezetben is nagyon jó, hogy egyetlen mozdulattal táblagéppé alakítható, és vihetjük a fotelbe vagy az ágyba filmezni. Szuper, hogy bármikor leállítható egy asztalkára, és ilyenkor gyakorlatilag úgy funkcionál, mint egy kisméretű tévé. Utazás során is nagyon jó szolgálatot tesz, hiszen a vonaton, repülőn is jól jön, ha tabletként is használható, ha viszont megérkezünk valahova, ott már laptopként lehet rajta dolgozni, levelezni. A modell egyébként képes együttműködni aktív tollal is, amivel az érintésérzékeny képernyőn lehet rajzolgatni, és ezáltal a masina komoly grafikai munkára is alkalmas. Mivel a Dell Inspiron 5482 az ultramobil gépek táborát erősíti, azaz kompakt és könnyű, ezért kifejezetten egyszerűen hordozható!

Képminőség, hangminőség

Mivel egy alapvetően sokoldalú használatra szánt termékről van szó, ezért jogos elvárás volt, hogy a kép minősége remek legyen. E tekintetben a modell nem is okozott csalódást, hiszen az alkalmazott Full HD felbontású LED IPS LCD kijelző jól teljesít. A betekintési szög megfelelő, a mozgásmegjelenítés gyakorlatilag hibátlan, a színek markánsak, ragyogóak. Bár a tökéletes, 0 nit fényerejű feketét el lehet felejteni, a kontrasztosság nem rossz, egészen pontosan 1310,5:1 valós kontrasztot mértünk, ami ebben a kategóriában teljesen korrekt értéknek számít. A maximális 295 nites fényerő nem túl nagy, amiről saját szemünkkel is meggyőződhettünk, hiszen nappal, kinti fénynél alig látszik valami a képből, de egy szobában, irodában vagy járműben azért ez is bőven elég.

A beépített hangszórók hozzák a kötelező minimumot, de annál többet nem! Azaz a hangerő meglehetősen visszafogott, a basszusok gyakorlatilag halhatatlanok, és a dinamikáról, valamint a sztereó hangtérről is le kell mondani. Filmezni, videózni, vagy játszani azért így is lehet vele, de akinek fontos a normális megszólalás, az jobban teszi, ha rádug valami külső hangcuccot.

Mire elég a teljesítmény?

A nálunk járt változat négy magos Intel Core i5 processzorral, 8 GB RAM-mal, NVIDIA GeForce MX130 dedikált és Intel UHD Graphics 620 integrált videokártyával rendelkezik, és 300 000 forintos árcédulát kapott. Ez így 2019 nyarán nagyon messze van a csúcskategóriától.

Szóval aki vadiúj játékokat akar futtatni a lehető legnagyobb részletesség mellett, effektekkel dúsan meghintve, vagy aki komoly videós munkákhoz keres nagy felbontású anyagok renderelésére, szerkesztésére alkalmas gépet, esetleg 3D szoftvereket, tervező alkalmazásokat futtatna, az jobban jár, ha másfelé kutakodik. Viszont amennyiben valaki mindennapos, átlagos használatra, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, netezésre, videónézegetésre, filmezésre, fotók szerkesztgetésére keres gépet, annak bőven beválhat az Inspiron 5482.

Üzemidő, melegedés, dizájn

Az akkumulátor nem kimondott erőssége, hiszen egy 42 Wh-s, 3 cellás teleppel látták el. Ez pedig ilyen vas és képernyő mellett maximum hétórányi üzemidőt garantál. Ráadásul teljesítményigényes alkalmazások futtatása esetén ez az intervallum drasztikusan csökkenhet, pláne, ha még a fényerőre is kerül egy kis kakaó. A hűtőrendszere viszont kifogástalan, ugyanis melegedést alig-alig tapasztalni, és a zajszint is alacsony, tehát a ventilátorok felpörgéséből adódó zúgást is el lehet felejteni.

A modell egyébként kifejezetten jól néz ki.

A vékony, csiszolt alumínium készülékház a keskeny kávákkal, kerekített élekkel nagyon jól harmonizál, a végeredmény így kifejezetten ízlésesre sikerült. A termék passzol egy kávézóba épp úgy, mint egy üzleti tárgyalásra, vagy egy irodába, oktatási intézménybe.

Összegzés

A Dell Inspiron 5482 egy merész, de remek kis hordozható gép! Előzetesen kicsit féltünk a kettő az egyben koncepciótól, de bebizonyosodott, hogy van értelme a dolognak ilyen méretben is. A megvalósítás jól sikerült, a termék kényelmesen használható, a kép minősége is remek, és a teljesítmény is megfelelő.

Korábban egyébként teszteltünk már hasonló masinát a Lenovo kínálatából, és azzal is nagyon elégedettek voltunk.

