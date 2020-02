Sokkoló internetes szexbotrányok jelzik, hogy senki nincs biztonságban

Az internet egy csodálatos találmány, amely megváltoztatta, sok szempontból teljesebbé és könnyebbé tette az emberek életét. De ahol világosság van, ott a sötétség is megjelenik, és ebből fakadóan a világhálónak is megvannak a maga árnyékos részei.

A végtelen lehetőségeket a szexipar is felfedezte magának, s nem túlzás azt állítani, hogy a pornográfia sűrűn átszövi a netet. Ez a világ pedig tele van pénzzel, titokkal, és ebből fakadóan iszonyúan súlyos botrányokkal. Ezekből válogattunk ki néhány sokkoló esetet, annak apropóján, hogy a közelmúltban egy újabb ilyen eset forgatta fel a világot, és okozott sokak számára komoly fejfájást.

Kiszivárgó adatok, rommá törő életek

Január utolsó napjaiban óriási bomba robbant, mikor a vpnMentor nevű kiberbiztonsági cég munkatársai felfedezték, hogy egy szerveren valaki iszonytató mennyiségű, 875 000 teljesen védtelen, titkosítatlan, bárki által elérhető file-t tárol, amely többek között a pornóiparban dolgozók, konkrétan 4000 webkamerák előtt vetkőző modell személyes adatait is tartalmazza.

Többek között teljes nevük, lakcímük, különféle hivatalos igazolványok fénymásolatai, sőt még a házastársaik adatai is nyilvánossá váltak. És nem ám csak friss állományok pihentek ott, hanem olyanok is, amelyek több mint húsz évesek voltak! Mindez pedig nagyon komoly fejtörést jelenthet sokaknak. Ugyanis azzal, hogy a nevek kikerültek, konkrét életek mehetnek tönkre, olyanok is bajba kerülhetnek, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt bevállaltak egy ilyen munkát, mert kellett a pénz (ilyesmit nyilván senki sem élvezetből csinál). Már azt hitték, hogy minderre már nincs senki, aki emlékezne, és akkor előkerül egy ilyen adatbázis.... De ez persze mindenkit hátrányosan érinthet, azokat is, akik jelenleg is valamilyen művésznév alatt dolgoznak, hiszen komoly problémákat okozhat az élet számos területén, ha valakiről kiderül, hogy ilyen területen is tevékenykedik vagy tevékenykedett.

Amikor a felhasználó bukik le

Arra is akad példa, amikor azok buknak le, akik internetes szexszolgáltatást vettek igénybe. Magyarul fizettek a chatelésért a kamerák előtt vetkőző modelleknek, vagy a már kész filmekért. Legutóbb 2019 őszének utolsó napjaiban került igen kínos helyzetbe több millió (!!) felhasználó.

Az online szexbizniszben utazó VTS Media ugyanis hosszú időre totális védelem nélkül hagyta a felhasználók adatbázisát, ahonnan kiszivárogtak a felhasználónevek, IP címek, aminek alapján viszonylag könnyen be lehet azonosítani azokat, akik igénybe vették a szolgáltatást. Ráadásul a látogatói szokásokról készített felmérések és konkrét beszélgetések is elérhetővé váltak. Azaz nem csak az derült ki, hogy ha fizetett valaki, hanem az is, hogy milyen típusú malackodást részesít előnyben. Ez pedig szintén könnyedén okozhat magánéleti válságot, egy karrier kettétörését, és természetesen nagyon komoly zsarolási potenciált rejt magában. És még egyszer megemlítenénk, hogy milliókat érinthet egy-egy ilyen ügy, ilyen szintű gondatlanságért egy normális világban nagyon-nagyon súlyos büntetés járna.

Csőbe húzott sztárok - feltört fiókok

2014-ben tört ki minden idők egyik legnagyobb online szexbotránya, ami többek között annak tulajdonítható, hogy a károsultjai között rengeteg volt a híres ember. Egy Ryan Collins nevű, egyébként családos férfi, a Google és az Apple nevében küldött úgynevezett adathalász emaileket, amelyekben a különféle személyes fiókok jelszavára kérdezett rá. Az emberek egy része botor módon azt hitte, hogy ez egy hivatalos dolog, válaszolt tisztességesen, amivel gyakorlatilag egy kulcsot adott egy vadidegennek a magánéletének titkaihoz. Sokak ugyanis ezekben a fiókokban (is) tárolták a magukról vagy szerelmükről készült erotikus, vagy olykor kőkemény pornót idéző képeket.

Ryan Collins pedig nem tudott és nem akart titkot tartani... Az így a birtokába jutott fotókat pedig elküldte egy csomó embernek, felette bárki által elérhető tárhelyekre. Így gyakorlatilag a fél világ Avril Lawigne, Rihanna vagy Jennifer Lawrence ultrapikáns képein csámcsogott.

Ez volt az úgynevezett Fappening-botrány, ami ismét rávilágított arra, hogy a sztárvilág istenei és istennői is gyarlók, hogy milyen könnyű csőbe húzni az embereket, és hogy a biztonságosnak hitt online tárhelyek is feltörhetőek. A Fappening-ügy az első pillanattól kezdve rettenetesen gusztustalan volt, aminél már csak egy dolog viszolyogtatóbb: Ryan Collins az egészet megúszta másfél év börtönnel.

Saját gyerekét az online placcra

Az egyik legsokkolóbb online szexszel kapcsolatos esetre néhány hónapja derült fény, és ez tényleg egy olyan ügy, ami egy újabb érv lehet az internet sokkal szigorúbb felügyelete mellett. Egy Fülöp-szigeteki nő ugyanis konkrétan az interneten bocsátotta áruba saját 12 éves (!) kislányát. Egy webkamerával vették, különféle dolgokat kellett tennie meztelenül, miközben aki fizetett, az nézhette. Gyakorlatilag online prostituálta a gyermekét, úgy, hogy a kuncsaftok több ezer kilométerre voltak tőle Ausztráliában. Egy pedofília ellen küzdő civil önkéntes szervezet tagjai fogtak szagot, és gyűjtötték a bizonyítékokat, amikkel aztán megkeresték a hatóságokat. Nemzetközi akció keretében csaptak le az "anyára" (már ha használhatjuk ezt a szót rá), és sikerült azonosítani néhányat a felhasználók közül is, akik értelemszerűen szintén bűncselekményt követtek el.

Azonban a történetnek itt még nincs és nem is lehet vége. Kiderült ugyanis, hogy az egyik nagy ausztrál bank, a Westpac tette lehetővé, hogy online tranzakciós lehetőségeket felhasználva fizessenek a nőnek. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ez hogyan történhetett meg, hiszen a pénzintézetnek észre kellett volna vennie, hogy nem szokványos ügyletekről van szó. Emiatt rengeteg kritika érte a Westpacot, és a bank el is ismerte, hogy hibáztak, és hogy egy fejlettebb monitoring rendszerrel már korábban észrevehették volna, hogy mi történik. És persze arról a videostreaming szolgáltatóról is szót kell ejteni, amely hagyta, hogy ez az üzlet virágozzék. Természetesen lehet arra hivatkozni, hogy nem tudtak arról, hogy mi zajlik a háttérben, de azt gondoljuk, hogy ez az ő felelősségük is, tudniuk kell egyszerűen, hogy minek és hogyan adnak terepet. Ha egy vállalat nem képes arra, hogy kontrollálja azokat, akik az ilyen típusú szolgáltatását, azaz jelen esetben az online video streamingot igénybe veszik, akkor annak nem szabad engedni, hogy ilyen tevékenységet folytasson.

Konklúzió

Az internet által biztosított szabadság és a rengeteg lehetőség tényleg csodálatos. Csakhogy egyre többen élnek vissza ezzel a szabadsággal és ezekkel a lehetőségekkel. Ennek pedig elképesztően káros következményeivel kell szembesülnünk rendszeresen. Ezek a hatalmas szexbotrányok is tökéletesen alátámasztják azt, hogy a jelenleginél komolyabb kontrollra és sokkal szigorúbb büntetési tételekre lenne szükség. Nonszensz, hogy egy kézlegyintéssel el lehet intézni százezrek-milliók adatainak hanyagságból történő kiszivárgását, vagy hogy minimális büntetéssel meg lehet úszni azt, ha valaki mások privát képei és adatai között turkál, és meztelen fotókat hoz róluk nyilvánosságra különféle online felületeken.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!