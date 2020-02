Ha valaki nem akarja felhőben tárolni az adatait, van megoldás

Ami a mobiloknak a Mobile World Congress, a szórakoztatóelektronikának az IFA- vagy CES-kiállítások, az a számítástechnikai univerzumnak a Computex. A tajvani expón ugyanis megjelenik az iparág színe-java, kicsik és nagyok egyaránt, hogy itt mutassák be azokat a termékeket és technológiákat, amelyek az elkövetkező néhány évben uralni fogják majd a piacokat. Ebből következik, hogyha a Computexen felbukkan egy modell, amire felfigyel a világ, vagy amelyet ott körülrajonganak, az gyakorlatilag biztosíték a sikerre.

Pont egy ilyen masina a QNAP által megalkotott kompakt otthoni adatközpont, azaz NAS, amely a közelmúltban elnyerte a kiállítás egyik fődíját. Már akkor arról fantáziáltunk, hogy egyszer kipróbáljuk élesben, és végre most ennek is eljött az ideje!

Otthoni NAS, az meg mi?

A NAS (Network Attached Storage) egy olyan speciális, hálózatra csatlakoztatott, hatalmas kapacitású céleszköz, amelyet arra terveztek, hogy állományokat töltsenek és tároljanak rajta, illetve hogy az adatokhoz villámgyors és ultrabiztonságos elérést nyújtson. Tehát egyfajta adatközpont, ami csatlakoztatható számítógéphez, nyomtatóhoz, telefonhoz, vagy tévéhez, hifihez, és az otthoni változatainál pontosan ez utóbbi tulajdonságait szokták kihasználni.

Ugyanis lehetővé teszi, hogy rajta tároljuk filmjeinket, sorozatainkat, vagy akár magas felbontású zenei fájljainkat is. Ezeket a telepített szoftverek révén kiváló minőségben juttassuk el a megjelenítő eszközre. Egy otthoni NAS-tól joggal várhatja el az ember, hogy akár a 4K felbontású, térhatású hanggal megtámogatott (akár Dolby Atmos, vagy DTS:X) videókat is kezelje, vagy segítse azok online streamelését.

Mit várunk?

A feladat tehát papíron egyszerű, de a gyártóknak még sincs könnyű dolga, pláne, ha otthoni felhasználók számára terveznek eszközöket. Ugyanis a teljesítmény mellett figyelniük kell a méretre, azaz a lehető legjobban össze kell zsúfolni a komponenseket, hogy kevés helyet foglaljanak, hiszen otthon senki sem akarja a drága helyet feleslegesen pazarolni. Az sem árt, ha jól néz ki a masina, ugyanis ennek köszönhetően akár látható helyre is lehet pakolni, például a tv alá. De az egyik legfontosabb tényező, hogy ne legyen zajos, hiszen senki sem akar finom zúgás mellett filmezni.

QNAP HS-453DX

Arról nem lehet vita, hogy a QNAP által tervezett NAS külsejébe nem nagyon lehet belekötni. Lekerekített sarkainak, pezsgőszínének köszönhetően úgy néz ki, mint egy különösen lapos asztali médialejátszó, így elsőre nem mondaná meg senki, hogy egy adatközpontot lát. Nem rendelkezik aktív hűtéssel, azaz ventilátor nincs benne! A hőt a készülék passzív úton vezeti el, amitől eleinte meglehetősen tartottunk, de még akkor sem melegedett túl, mikor gőzerővel dolgozott a hardver, és villámsebesen áramoltatta a gigantikus adattömegeket. Ennek köszönhetően bátran tehető akár a tv alá/elé is, sőt akár egy hifitoronyba is nyugodtan bepakolható!

A csatlakozókínálatra nem lehet panasz, hiszen a 4K/60p jelek továbbítását is biztosító két darab HDMI 2.0 port mellett található rajta például három USB 3.0, valamint egy ötfokozatú, 10 Gigabites Ethernet csatoló is, ami nagyon jól jöhet az online streaming vagy a villámgyors fájlmegosztás során is. A modell igazodva a modern idők elvárásaihoz, módot ad a hibrid adattárolási struktúra kialakítására, azaz belepakolható két darab SATA 3,5 hüvelykes meghajtó, és rendelkezik még két darab M.2 2280 SATA SSD bővítőhellyel is. A hardver (4 magos Intel Celeron J4105 processzor, Intel UHD Graphics 600 grafikus chip, 4 GB RAM) kellően erős a munkafolyamatok és alkalmazások problémamentes futtatásához elméletileg, és ezt a gyakorlati próba is igazolta: semmilyen fagyást, akadást, döccenést vagy egyéb problémát nem tapasztaltunk. A korábban említett nagy felbontású tartalmak lejátszása és streamelése is problémamentes volt az előre telepített PLEX média szoftver segítségével, szóval a multimédiás szolgáltatások hibátlanul működtek.

A termék jó pár olyan biztonsági funkciót tartalmaz, amelyek már az alapkiszerelés részét képezik. Például bármikor készíthetőek úgynevezett pillanatképek, amelyek segítségével minden adat visszaállítható utólag, még akkor is, ha azok valamiért törlésre kerültek, vagy ha egy vírus blokkolta volna azok elérését. Emellett a QNAP HS-453DX lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott számítógépünk állományait oda is automatikusan elmentsük. A gyártó felhőalapú szolgáltatása révén ezek az adatok és dokumentumok a világ minden pontjáról elérhetőek internetkapcsolaton keresztül.

Gyenge pontok?

A tesztelés során arra jutottunk, hogy a QNAP HS-453DX NAS rendszer

egyetlen gyenge pontja az árcédulán tekinthető meg.

Talán egyedül az optikai audiokimenet hiányát említhetnénk még, ha nagyon szigorúan vesszük a dolgokat. A vas kellően erős, a működés stabil, a kapcsolódó szolgáltatások rendben vannak, a dizájn pedig pazar, ám mindennek ára van. Sajnos. Nincs mit szépíteni a dolgon, a termék kegyetlenül sokba kerül, jelenleg ugyanis olyan 220 - 250 000 forintot kérnek el érte. Ez pedig bárhogy nézzük is, luxuskategória az otthoni felhasználóknak szánt NAS-ok termékcsaládjában. Viszont ha bárki tud, és óhajt is ennyi pénzt kiadni egy ilyen masináért, annak bátran tudjuk ajánlani.

