Otthon kell maradnom a koronavírus miatt, játszani szeretnék. Hol kezdjem?

Egy gyors összefoglaló az alapokról, ha a koronavírus miatt otthon maradnánk, és elkezdenénk (újra) játszani. Szerencsére a piac jelenleg egyszerű és letisztult, rengeteg a minőségi játék (köztük sok ingyenes is), a konzolokat pedig már viszonylag jó áron meg lehet venni, de még egy laptoppal sem vagyunk nagyon elveszve.

Érdemes most konzolt venni?

Habár az tény, hogy az ígéretek szerint még az év vége előtt megjelennek az új generációs konzolok, vagyis a PlayStation 5 és az Xbox Series X, de ennek ellenére egyáltalán nem rossz döntés most beruházni egy PS4-be vagy Xbox One-ba.

Egyrészt tömegével állnak már rendelkezésre az ezekre megjelent, elképesztő minőségű játékok,

másrészt pedig viszonylag jó áron elérhetők újonnan is (a használt piac pedig hatalmas). Újonnan a Sony konzolját 100 ezer forint körül lehet megvenni, míg a Microsoft masinájához már akár 75 ezer forint környékén is hozzájuthatunk. Fontos megjegyezni, hogy az Xbox One S-ből (jelenleg így hívják az alap konzolt) árulnak egy olyan változatot, aminek "All-Digital Edition" a neve: ez még olcsóbb, viszont nincs benne lemezmeghajtó, így tehát Blu-ray filmeket sem játszik le, és játékokat is csak online vásárolhatunk hozzá.

De léteznek ezekből a konzolokból erősebb változatok is

Ezek pedig, a PS4 Pro és az Xbox One X. Fontos megjegyezni, hogy mindkettő teljesen kompatibilis a "kistesójával" oda-vissza, tehát minden játékot tudnak futtatni, viszont ezeket a masinákat leginkább a 4K-s felbontásra készítették fel, így tehát akkor érdemes megfizetni értük a felárat, ha rendelkezünk 4K-s tévével.

Amennyiben még hagyományos FullHD 1080p-s készülékünk van otthon, akkor is részesülünk az előnyökből, játéktól függően szebb grafikát, jobb képminőséget vagy simább futást kapunk a pénzünkért (esetleg mindezt egyszerre).

Fontos viszont megemlíteni, hogy sem a sima PS4, sem pedig a PS4 Pro nem játssza le a 4K-s Ultra HD Blu-ray lemezeket, így tehát ha ilyen filmekhez használnánk a konzolt, akkor mindenképp valamelyik Xbox-modellre lesz szükségünk. A sima, hagyományos Blu-ray filmekkel viszont a PS4 is elboldogul. Ha pedig már elhagytuk a lemezeket, és a Netflix lenne a fontosabb, az mindkét konzolon elérhető.

Van egy kis trükk...

Ha akad olyan barátunk, aki PS4-en vagy Xbox One-on jelentős mennyiségű játékot vásárolt meg digitálisan az elmúlt években, akkor segíthet rajtunk. Mindkét konzol lehetőséget ad ugyanis arra, hogy egy másik konzollal megosszuk a megvásárolt játékainkat, de ehhez arra van szükség, hogy az ismerősünk a saját felhasználói fiókjával belépjen a mi masinánkon, és azt beállítsa "elsődleges" konzolnak. Onnantól kezdve pedig mi már hozzáférhetünk az általa megvásárolt játékokhoz, sőt, még az online játékhoz szükséges előfizetés is érvényes lesz ránk.

Ezt eredetileg azért találták ki a konzolgyártók, hogy családon belül, egy háztartásban ne kelljen két embernek is megvenni a játékokat és előfizetéseket, de semmi nem akadályozza meg, hogy háztartáson kívül, barátokkal is megoldjuk ezt a dolgot. Persze, szükséges a bizalom, hiszen ha a barátunk beállítja nálunk a felhasználói fiókját, azzal tulajdonképpen arra is lehetőséget ad, hogy az adott konzol online áruházában vásárolgassunk az ő bankkártyájára...

Mi a helyzet a Nindento Switchcsel?

Ahogy az lenni szokott, a Nintendo leginkább a saját útját járja, így olyan nagy címek nem érhetőek el rá, mint a másik két konzolra - például a Call of Duty. Viszont a Nintendo kiváló, könnyen kezelhető és nagyon szórakoztató exkluzív játékokat fejleszt, melyek csak a Switchre jelennek meg, mint például a Mario Kart 8, a The Legend of Zelda, vagy az Animal Crossing. Ezenkívül a Switchhez nem kötelező tévé, hiszen rendelkezik saját kijelzővel, így ha a kényszerű vagy önkéntes karantén alatt a család többi tagja nem nézné jó szemmel, hogy lefoglaljuk a tévét a játékunkkal, akkor ez egy jó megoldás lehet.

A veszély elmúltával pedig természetesen játszhatunk majd a tömegközlekedésen, vagy a parkban a padon. De ne feledjük: most az a jó döntés, ha mindenki otthon marad, és otthon játszik.

Milyen előfizetésre van szükségem a konzolokhoz?

Ha egyszerűen csak játszani szeretne, akkor semmire nincs szükség, ha viszont az interneten keresztül szeretne online játékokkal játszani, akkor a PlayStation Plus, az Xbox Live vagy a Nintendo Switch Online egyikére lesz szükség, attól függően ugyebár, hogy melyik konzolról van szó. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes játszható, free-to-play anyagok, mint a Call of Duty: Warzone, amikhez nem kell előfizetés sem.

A PlayStation Plus és az Xbox Live további előnye, hogy havonta egy-két ingyenes játék is jár melléjük, amik jellemzően elég jók szoktak lenni. Fontos megemlíteni még, hogy Xboxon elérhető a Game Pass nevű előfizetés is, ami havi 3000 forintért cserébe azonnali és korlátlan hozzáférést enged 100 játékhoz, melyek között ott vannak a Microsoft saját fejlesztésű, csúcsminőségű exkluzív címei is. Ennyivel pedig simán ki lehet húzni a járvány végéig úgy, hogy külön akár egy darab játékot sem kell vennünk.

Szükségem lesz valamilyen kiegészítőre?

A PlayStation 4-hez alapból jár egy egyszerű kis headset, így tudunk online csevegni játék közben. Az Xbox One-hoz és a Switchhez alapból nem adnak, de csatlakoztatható hozzájuk bármilyen otthoni headset, például amit az okostelefonunkhoz kaptunk (persze akkor, ha hagyományos jack csatlakozója van, és nem USB-C).

Ezenkívül viszonylag sok játékot lehet ketten, vagy akár többen is játszani egyszerre a tévé előtt (például a FIFA 20), így tehát ha erre vágyunk, akkor további kontrollerekbe kell beruházni. Persze vannak olyan konzolcsomagok, amiket eleve két kontrollerrel árulnak, sokszor még akciós áron is, így érdemes lehet odafigyelni ezekre.

A konzolokhoz alapból adnak HDMI-kábelt, és támogatják a Wi-Fi-s internetkapcsolatot, így tehát más dologra nem lesz szükségünk a beüzemelésükhöz.

Semmit nem akarnék venni, van számítógépem, az nem jó?

Természetesen az is kiváló. Ma már rengeteg olyan szuper játék van, amik ugyan nem képviselik a modern grafikai csúcsot, viszont nagyon szórakoztatók, és vidáman elfutnak egy olyan laptopon is, amit leginkább csak irodai munkára találtak ki. Természetesen, ha valaki egy viszonylag erősebb asztali géppel rendelkezik, az még jobban járt, hiszen a legtöbb komolyabb játékot tudja nyúzni, melyek konzolokra is elérhetők.

A legnagyobb PC-s online játékáruház, a Steam rengeteg ingyenesen játszható anyaggal segíthet túl minket a külvilágtól való sikeres elzárkózásban, de akciós áron jellemzően nagyon sok mindent kifoghatunk mindössze párezer forintért.

Vannak tényleg kiváló ingyenes játékok?

Persze, hogy vannak, rögtön ajánlunk is néhányat, mindenféle platformra: