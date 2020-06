Kipróbáltuk a kínai olcsó telefonok egyik komoly kihívóját

Vannak telefongyártók, akik évente csak egy-két új modellel lépnek színre, és arra koncentrálnak, hogy azok tényleg nagyot üssenek. Ennek a stratégiának előnye, hogy viszonylag költséghatékony, viszont veszélyeket is rejt magában, hiszen ha a termék elhasal, akkor az katasztrofális hatással lehet a cég működésére. Más piaci szereplők pedig megpróbálnak minden évben sok új eszközt piacra dobni, folyamatosan adagolva bizonyos időközönként az újdonságokat. Ezzel értelemszerűen több lábon állnak, ami nagy biztonságot jelent, viszont az is tény, hogy anyagilag nagyon megterhelő egy időben több telefont is megfelelően futtatni. A Samsung hosszú ideje már e második irányzat mellett kötelezte el magát, és minden jel arra utal, hogy egy darabig még nem is nagyon kívánnak változtatni ezen. A vállalat ugyanis jó szokásához híven gyakorlatilag folyamatosan csepegteti az új mobilokat, 2020 elején például csatába küldték a Galaxy A71 típusjelzésű masinát, amely már hozzánk is eljutott néhány napra.

Az "A" széria a Samsungnál a középkategóriát jelöli, amivel nagyon széles spektrumot fednek le kezdve a gyengécske hardverrel ellátott modellektől a bikább darabokig. Nos, az A71-nek e téren nem kell szégyenkeznie, ugyanis a tavaly debütált 8 magos Qualcomm Snapdragon 730 processzor az Adreno 618 grafikus vezérlővel és a 6 GB RAM-mal kiegészítve egész komoly erő leadására képes.

Nagyjából azt a szintet hozza teljesítmény terén, mint a másfél évvel ezelőtti csúcstelefonok, csakhogy azok eredeti árának töredékébe kerül.

Ez azt jelenti, hogy az AnTuTu szintetikus tesztszoftveren 270 000 pontot ért el. A mindennapi használat során pedig azt tapasztaltuk, hogy a teljesítménnyel nincs gond: a termék nagyon apró kompromisszumok megkötésével gyakorlatilag mindenre használható. A legmodernebb, csúcsgrafikás játékok is futnak rajta gyönyörűen, esetleg az fordulhat elő, hogy a részletességből vagy az effektek minőségéből minimális szinten vissza kell vágni. A nagyfelbontású videók lejátszása és vágása, valamint a képszerkesztés is problémamentes. A képfeldolgozás sebessége rendben van, viszont a vas annyira nem erős a jelek szerint, hogy a 4K videók rögzítését maximálisan megoldja, hiszen be kell érni ilyen felbontásnál másodpercenkénti 30 képkockával, ami a gyors mozgásokhoz egyszerűen kevés.

Korrekt kijelző

Ha Samsung, akkor OLED, legalábbis, ha a telefonokról van szó, és így nem túl meglepő módon ebbe a modellbe is egy ilyen típusú kijelző került. Ami ezúttal is remek döntésnek bizonyult, hiszen az egyedi pixelvezérlésnek hála a kontraszt pazar, a színek belülről ragyognak, fátyolosságnak nyomát sem lelni. A 6,7 hüvelykes, 20:9 képarányú (idén ez lesz a divat a jelek szerint) kijelző felbontása 2400 x 1080 képpont, ami nem kiemelkedő, de azért megfelelő részletességet szavatol. Még az ívelt vonalak és finom átmenetek is pontosak és tiszták. A betekintési szög terén hibátlanul teljesít, nem kezdenek fakulni, torzulni a színek akkor sem, ha valaki oldalról bámulja a képet, és invertálódástól sem kell tartani. A mozgásmegjelenítés hibátlan, de ez semmi meglepetést nem okozott, ez ma már alapelvárás. A kijelző nem támogatja a nagy dinamikatartományú anyagok megjelenítését, és ez az egyik legnagyobb különbség, amiben eltér az abszolút csúcskategóriás mobiloktól.

530 nites maximális fényereje elég ahhoz, hogy világosban is gond nélkül lehessen használni a terméket.

128 GB-os adattárolásra szolgáló tárhelyen bőven elég arra, hogy hosszú ideig, akár évekig ne kelljen azon aggódni, hogy jut-e elég hely a fotóknak, videóknak, óriási méretű alkalmazásoknak, vagy frissítéseknek. Beépített és sajnos el nem távolítható lítium-polimer akkumulátorának kapacitása 4500 mAh, amely kellően nagynak mondható. Ennek révén az üzemidő használattól függően 50 százalékos fényerő mellett elérheti a 10-13 órát is, ami teljesen korrekt időtartamnak számít. Beépített hangszórója nem valami nagy szám, hiszen hangosnak hangos, ám a megszólalás minősége hagy kívánnivalókat maga után: Steril, olykor zajos, hiányoznak a mélyek, és hajlamos elkenni a finom részleteket. Ha viszont rádugunk egy fejhallgatót, már sokkal jobb a végeredmény, ilyenkor akár zenehallgatásra is lehet használni a masinát, filmezésnél, játékoknál pedig kifejezetten jól teljesít.

Kamerás lehetőségek

A Samsung az elmúlt években következetesen nagy hangsúlyt fektet a kamerarendszerre már az alacsonyabb kategóriás mobilok esetében is, így nagy meglepetést nem okozott, hogy a Galaxy A71 telefon hátlapjára is egy több kamerából álló megoldás került. Egészen pontosan egy 64 megapixeles főkamerát, egy 123 fokos ultraszéles látószögű kamerát, egy 5 megapixeles makró kamerát és egy 5 megapixeles mélységérzékelő kamerát építettek rá. Ennek hála pedig kifejezetten sokoldalúan használható a termék. A hagyományos fotók mellett lőhetünk vele az átlagosnál nagyobb tartalmat befogó, bokeh hatású vagy épp ultraközeli képeket is. A tapasztalataink szerint világosban kimagasló teljesítményt nyújt (galériánkban találhatnak rá példákat), de a sötét már nem annyira a terepe. Ilyenkor ugyanis sokszor bele lehet futni enyhe elmosódottságba, a zajosodást pedig szinte sosem sikerül teljesen elkerülni.

Arról már esett szó, hogy a 4K videók esetében be kell érni a 30 FPS rögzítési sebességgel, de ha Full HD-val beéri valaki, akkor akár a 960 FPS is elérhető, ami azt jelenti, hogy remek szuperlassított anyagok készíthetőek a segítségével. Ráadásul a stabilizátort sem spórolták ki belőle, amely egész hatékonyan képes kiszűrni a mozgásból, rázkódásból fakadó zavaró anomáliákat.

Külső

A Galaxy A71 nem néz ki annyira vadítóan menőn, mint mondjuk a gyártó igazi toptelefonjai, tehát például a Note10, hiszen például a képernyő nem "folyik rá" a készülékházra, az érdekes textúrájú hátlap sem fémből készült, hanem műanyagból. De ettől függetlenül azért kellően modern a megjelenése, köszönhetően az ultravékony káváknak és a képernyőbe vágott kameraszigetnek. A mai trendeknek megfelelően USB-C csatlakozó található rajta, és szerencsére ezúttal a hagyományos fejhallgató-kimenetet sem spórolták le róla! A fogása kényelmes, a gombok jó helyen vannak, nem is lötyögnek, szóval az ergonómia is rendben van.

Árképzés, értékelés

A Samsung Galaxy A71 jelenleg kártyafüggetlen konstrukcióban már 150 000 forinttól megvehető. Ez nyilván nem kevés pénz, de a tudásához képes ez kifejezetten jó ár. A teljesítménye ugyanis remek, a képernyő szintúgy, a dizájn is rendben van. Nem egy toptelefon, erről szó nincs, de aki megelégszik a második vonallal, annak bátran tudjuk ajánlani.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!