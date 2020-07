Hordozható erőmű megfizethető áron

A gyakorlatilag a semmiből érkező Lenovo az elmúlt 15 évben szép csendben az egyik legerősebb notebookgyártóvá nőtte ki magát. Köszönhetően annak, hogy a vállalatnak gyakorlatilag minden típusú felmerülő igényre van válasza, de hát enélkül ma már nem nagyon lehetne labdába rúgni a piacon. A cég üzleti vonalon bombaerős a ThinkPadek révén, és mellettük ott figyel a presztízs kategóriás Carbon, a lifestyle szegmenst lefedő Yoga notebook, a játékosoknak pedig a Legion család tagjait szánja a vállalat.

Ez utóbbi sorozattal tehát a konszern a gamer fronton száll harcba, de még itt is komoly különbségek figyelhetőek meg a kínálat egyes tagjai között. Sokan vannak ugyanis, akik nem akarnak vagy tudnak egy-másfél millió forintot kiadni egy laptopért.

Nekik készült a Lenovo Legion Y540 aminek megalkotásakor kiemelt szempont volt a megfizethetőség is.

Tehát pengeélen kellett táncolniuk a mérnököknek, megtalálva a kényes egyensúlyt az alacsonyabb ár és a megfelelő teljesítmény és elvárt kényelem között. Lássuk, hogy mennyire jött ez össze!

Vékony és szexi

Gamer osztály ide vagy oda, a mai trendeknek megfelelően a Legion Y540 is már jó vékony, alig 2,5 centiméter, a súlya pedig 2,3 kilogramm. Tehát egy átlagos táskába is befér, és a hátunk sem szakad le tőle, szóval a hordozhatóságra nem lehet panasz.

Manapság gyakori, hogy a játékosoknak szánt gépek a sok csillogó-villogó bazári díszítőelem miatt úgy néznek ki, mint egy rossz ízlésű részeg által felállított karácsonyfa, de ez a masina szerencsére a másik végletet képviseli. Az éjfekete fényezésű készülékház puritán, egyedül a hátlapon kapott helyet egy logó, de ez sem zavaró. A csatlakozókínálatra sem lehet panasz, hiszen van rajta, 3 USB 3.1 mellett egy-egy USB-C, Ethernet, DisplaPort 1.4, audió (mikrofonnal) és HDMI 2.0 port is, szóval semmi fontos nem hiányzik.

Kijelző

Ebben az árkategóriában manapság nagyot nem lehet gurítani kijelzőfronton, és a Legion Y540 is a kötelezőt hozza. A LED háttérvilágítású, 15,6 inches LED LCD panel Full HD felbontású. Szóval nincs szó se 4K-ról, se OLED-ről, de ez várható volt. A betekintési szög nem rossz, a kontraszt átlagos (1322,4:1-et mértünk), a fényerő dettó, hiszen a 300 nit otthonra bőven elég, de arra már nem nagyon, hogy napfényben is jól lehessen látni a képét, szóval a kültéri használatot el is lehet felejteni, épp úgy, mint a HDR tartalmak megjelenítését. Viszont az is igaz, hogy a homogenitásra nem lehet panasz, hiszen zavaró felhősödés nem jelentkezett, és a mozgásmegjelenítés is hibátlan, köszönhetően 144 Hz-es maximális képfrissítési rátának.

Teljesítmény

A modell a szokásoknak megfelelően több konfigurációban is elérhető, de azt fontos megjegyezni, hogy ebben a notebookban még nem található meg az új 10. generációs Intel chip. Így a nálunk járt verzióban is egy 9. generácisó Intel Core i7 kapott helyet, 8 GB RAM és egy NVIDIA GeForce RTX2060 videokártya társaságában.

Ez a vas pedig arra elég, hogy akár a legmodernebb és legmenőbb játékokkal elboldoguljon, de az előfordulhat, hogy vissza kell venni a grafikai részletességből, vagy az effektekből a folyamatos mozgáshoz. Sokan használják az ilyen gamer gépeket videó- és képszerkesztésre, különféle tervező szoftverek (pl. AutoCAD) futtatásához. Nos kisebb-nagyobb kompromisszumokkal ez a masina erre is jó, de azért a durvább 3D, vagy nagy számítási kapacitást igénylő alkalmazásokhoz már kevés lehet.

Kezelés, hang, akku

A Lenovo hagyományos szuper a vezérlőeszközökben, és emiatt nem is lepett meg, hogy a klaviatúra és a beépített egér is remek. A vízlepergető billentyűzeten a gombok nyomásútja és ellenállása megfelelő, a gépelés nagyon kényelmes, és a háttérvilágítás sem hiányzik.

A tapipad stabil, nem kopog, nem billeg, úgyhogy teljesen jól működik. 52 Wh-s akkumulátorral látták el, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél azért többre számítottunk. Nyilván költségtakarékossági okai voltak ennek a döntésnek, de ez a kapacitás ehhez a hardverhez kicsit már kevés. Ez pedig az üzemidőn is meglátszik, hiszen használattól függően be kell érni 3-6 órával, ami nem túl sok. A hűtést viszont nagyon jól megoldották, a készülékház még extrém igénybevétel során sem forrósodott át kényelmetlenül, így a terméket gond nélkül lehet akár ölben is használni.

A gyártó állítása szerint a beépített hangrendszer fenomenális megszólalást produkál, de az most is bebizonyosodott, hogy azért nem kell mindent feltétlenül elhinni. A Harman Kardon által gyártott hangszórók totál átlagos, kicsit kopogós, steril, basszusokat nélkülöző megszólalást produkálnak. A sztereó hangtér nem igazán érzékelhető, de hát ez általánosan elmondható a hordozható számítógépek által produkált hangminőségről. A fizikát nem nagyon lehet becsapni, a kicsi hangkamrából és hangsugárzókból ennél több nem nagyon hozható ki.

Ár és értékelés

A nálunk járt változat ára olyan 370-390 000 forint körül mozgott a cikk írásának pillanatában, ami persze nem kevés pénz, de ezzel a Lenovo Legion Y540 egyértelműen a kedvezőbb árú gamer notebookok közé tartozik. Az helyenként a tudásán is meglátszik, hogy próbáltak spórolni, csökkenteni a költségeket, de az összbenyomásunk egyértelműen pozitív.

A kijelző rendben van, a teljesítmény megfelelő, az akksi lehetne jobb, de a billentyűzet és az egér kiemelkedő és a dizájn is kifejezetten tetszett.

Egy szó mint száz, jó kis masina ez, aki megfizethető, vékony gamer notebookra vágyik, annak mindenképpen érdemes számba vennie a Lenovo légiósát is.

