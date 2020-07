Döbbenetes képességei vannak a OnePlus új telefonjának az árához képest

Bemutatkozott a OnePlus Nord, amivel a gyártó több mint öt év után próbálkozik ismét a középkategóriában. Ezúttal azonban nem bízta a véletlenre a dolgot: első ránézésre a készülék döbbenetes képességekkel rendelkezik az árához képest.

A OnePlus hosszú évek óta kiszámítható stratégiát követ: kiadnak egy telefont, majd körülbelül fél év múlva annak a frissített változatát, és ezen túlmenően nem igazán bonyolítják a palettát. Mondhatjuk, hogy a gyártó kizárólag a csúcskategóriában utazik, ami mellé hosszú ideig rendkívül barátságos árcédula párosult, így nagyon jó alternatívát tudott nyújtani a Samsung, a Huawei vagy éppen az Apple sokszor elképesztően túlárazott zászlóshajói mellett.

Csak éppen ezek az idők is elmúltak szépen lassan. Tény, hogy a OnePlus gyakorlatilag mindenben felveszi a versenyt a legnagyobb konkurensekkel (sőt, adott esetben le is körözi azokat), de emellé az utóbbi időben az ár is felnőtt: a pár hónapja bemutatott OnePlus 8 már 749 eurótól, a OnePlus 8 Pro pedig 949 eurótól kezdődik, úgyhogy azt már semmiképp nem mondhatjuk, hogy még mindig a szuper árazás miatt érdemes a gyártó készülékei mellett dönteni.

Nem csoda, hogy régóta keringenek pletykák arról, hogy a OnePlus valamilyen módon vissza szeretne térni a "középkategóriába" egy olyan telefonnal, aminek a megvásárlása után nem kell két hónapig kenyéren és vízen élnie a felhasználónak. Ez pedig most valóra vált: bemutatkozott a OnePlus Nord, és olyanokat tud, ami alapján még egy csúcskategóriás készüléknek is elmenne, ráadásul az árát is nagyon jól sikerült belőni.

A kijelző területén nincs sok kompromisszum

Az egyik legfontosabb, hogy a OnePlus Nord némileg kisebb, mint drágább testvérei, de azért a 6,44 hüvelykes kijelzőjével így sem mondható éppen apróságnak. A tervezők szerint azért nem érdemes ennél sokkal kisebb készüléket tervezni, mert akkor az akkumulátor méretét is jelentősen csökkenteni kellene, és semmiképp nem szerették volna, hogy számottevően kevesebb legyen az üzemidő, mert akkor a felhasználók elkezdenek morgolódni.

Ez a bizonyos kijelző egyébként AMOLED technológiára épít, 2400x1800-as felbontású és támogatja a 90Hz-es képfrissítést, ami nemhogy a középkategóriában, de még a csúcskategóriában sem mindennapos. Ez utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy még simább, folyamatosabb érzés használni a telefont a mindennapokban, és a játékok is folyékonyabbnak, valószerűbbnek érződnek tőle.

Valójában egyetlen kompromisszumot hozott a gyártó a 8-as modellekhez képest: a Nord kijelzője nem folyik le az oldalakon, így látványra ugyan veszít némileg a "prémiumságából", viszont használat szempontjából sokak számára még praktikusabb is lehet, és persze kevésbé sérülékeny.

De, ha már sérülékenység: a telefont itt is a legújabb, Gorilla Glass 5-ös üveg borítja elöl és hátul is, csak a 8-as sorozattal ellentétben itt a hátoldal nem matt, hanem fényes (így fogásra valószínűleg előáll a kézből kicsúszó szappan effektus), a készülék keretei pedig fém helyett műanyagból állnak.

Kamerából még több is van

Szintén örömhír, hogy a kamerák területén sem történt komoly visszalépés a csúcsmodellekhez képest, sőt! A Nord a gyártó első olyan készüléke, amin két lencsét kapunk az előlapon (ennek megfelelően a kijelzőbe fúrt lyuk mérete is megduplázódott): az alapnak számító 48 megapixeles szelfikamera mellé kapunk egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű egységet is, ami jól jöhet akkor, ha sok barátunkkal szeretnénk egyszerre fotózkodni, vagy szimplán többet szeretnénk megmutatni a mögöttünk elterülő tájból.

A hátoldali kamerák ezúttal is egy szigeten kaptak helyet, azonban ez a 8-as sorozattal ellentétben nem középen, hanem jobb oldalon kapott helyet.

A felhozatal legfontosabb része a 48 megapixeles főkamera, ami ugyanazt a Sony IMX586-os szenzort használja, mint a nagytesók, így tehát feltételezhetjük, hogy az elkészített képek minősége napjaink elérhető csúcsának közelében lesz.

Emellé a gyártó elhelyezett egy 8 megapixeles széleslátószögű, egy 2 megapixeles makró és egy 5 megapixeles portré lencsét is. Ezzel egyébként itt is eggyel több lencsét kapunk, mint a 8-asoknál, hiszen ott nem volt külön mélységélességet segítő modul a portrékhoz.

A hátoldali kamera 30 képkocka/másodperces (fps) sebességgel tud rögzíteni 4K-s videókat, 60fps-sel 1080p-s videókat, és akár 240fps-es szuperlassításra is képes. A nagytesók 4K/60fps-es képessége kimaradt (valószínűleg azért valahol meg kell húzni egy határt), viszont érdekes módon a szelfikamera képes 60fps-sel rögzíteni 4K-ban.

A teljesítményből visszavettek, viszont van 5G

Tulajdonképpen a központi processzor az egyetlen terület, ahol egyértelműen tetten érhető a spórolás, ugyanis ez az első OnePlus-telefon a középkor óta, amelyik nem a Qualcomm éppen aktuálisan legújabb 8-as sorozatú Snapdragon egységét használja, helyette a középkategóriába szánt Snapdragon 765G-t vetette be a gyártó.

Aggodalomra azonban semmi ok, ugyanis nemcsak hétköznapi felhasználásra több, mint elegendő az általa nyújtott teljesítmény, de még komolyabb 3D-s játékok sem fogják megizzasztani.

Valójában a OnePlus képviselője azt mondta, pont azért mertek belevágni egy középkategóriás telefon fejlesztésébe, mert ma már az ennek a szegmensnek szánt processzorok is messze többet tudnak, mint amire a felhasználók többségének szüksége van.

Fontos kiemelni, hogy a Snapdragon 765G nemcsak, hogy támogatja az 5G-t, de a processzorral egybeépített modemmel rendelkezik, szemben a nagytestvér különálló modemjével, ez pedig jót tesz az energiatakarékosságnak.

Tárhely, akkumulátor és árazás tekintetében nincs ok panaszra

Memória és tárhely tekintetében pedig ismételten csak a csúcskategóriát ostromolja a Nord: nálunk elérhető lesz egy 8GB RAM-mal és 128GB tárhellyel, valamint egy 12GB RAM-mal és 256GB tárhellyel szerelt változat.

Emellé a 8-as sorozatnál egy kicsit kisebb, 4115mAh kapacitású akkumulátor társul, viszont a nagytesókhoz hasonlóan támogatja a Warp Charge gyorstöltést, aminek köszönhetően nulláról 70%-ra mindössze 30 perc alatt tornássza fel magát.

A készüléket augusztus 4-től lehet majd megvásárolni kék és szürke színekben, a következő árazással juthatunk hozzá:

OnePlus Nord 8GB/128GB - 459 euró

OnePlus Nord 12GB/256GB - 549 euró

Ezért pedig, akárhogy is nézzük, kapunk egy szinte minden tekintetben csúcskategóriás telefont, szuper kijelzővel, rengeteg memóriával és tárhellyel, gyorstöltéssel és 5G-támogatással, nagyon minimális kompromisszumok mellett. Meglepődnénk, ha nem lenne hatalmas siker.

