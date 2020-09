A Motorola csendben bemutatta a tavaly piacra dobott, kettéhajtható érintőkijelzőt használó Razr okostelefonjának utódját. A Motorola Razr 5G egy iteratív jellegű frissítésnek mondható, a mérnökök javarészt az első generációs modell gyermekbetegségeinek és hiányosságainak a javítására fókuszáltak a tervezésekor, plusz elvárható hardverfrissítésekkel is előálltak.

A neve le is leplezi az egyik legnagyobb újítását: a tavalyi modellben lévő Qualcomm Snapdragon 710 rendszerlapkát lecserélték benne a jóval erősebb Snapdragon 765G modellre, és Sub-6 frekvenciákat támogató 5G modemet is társítottak mellé. A memória és a háttértár is bővült, 6+128 helyett az új modell 8+256 konfigurációt kapott.

A kamerák terén szintén történt előrelépés, az előlapi modellt 5 megapixelesről 20 MP-esre cserélte a cég, míg a hátlapi képalkotó 16 MP helyett 48 MP felbontású. Az nem világos, hogy képminőség tekintetében az új szenzorok mennyi pluszt tesznek le az asztalra.

A kényelmesebb fogás érdekében kissé lekerekítettebb dizájnt kapott Motorola Razr 5G kettéhajlítható érintőkijelzője maradt 6,2 hüvelykes és 2142×876 pixeles, és a flipen lévő másodlagos érintőkijelzőt sem bántották. Viszont az utóbbit szoftveres újításokkal azért felturbózták, állítólag Android 10-szerű gesztusokkal is vezérelhető vált, hogy könnyebb legyen elérni a gyakran használt funkciókat.

A telefon zsanérján további teszteket végzett a Motorola, állítása szerint napi száz kinyitással és összecsukással számolva olyan öt évig bírja a gyűrődést.

A Motorola Razr 5G többek közt Európában is piacra kerül az ősszel, elméletileg bruttó 1499 eurós (535 ezer forintos) ajánlott fogyasztói áron.

