Az nem is lehet kérdés, hogy 2021-ben a legfontosabb fogyasztói elektronikai eszköz az okostelefon. Ennek van a legnagyobb piaca, ráadásul az eladások folyton nőnek, és a gyártók irgalmatlan pénzt fordítanak a fejlesztésekre. Ezek után nem meglepő, hogy maguk a készülékek mellett rengeteg különféle kiegészítőt is kínálnak az iparági szereplők. E termékek szegmensében is óriási a verseny, mindenki keresi az olyan megoldásokat, ötleteket, amivel újat lehet mutatni, amivel ki lehet tűnni a tömegből.