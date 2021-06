A Sony ellentétben a játékos és tévés iparággal, a mobil szektorban évek óta látványosan szenved. A cég a múltban alapvetően különleges eszközökkel próbálkozott, de ezek a kísérletek rendre kudarcba fulladtak. Ettől függetlenül a cég nem adta fel a küzdelmet, és 2021-ben is több új modellel jelentkeztek. Ezek között ráadásul akadnak már olyan darabok is, amikkel a konszern érezhetően nem feltűnősködni, trendeket teremteni akar, hanem csak szimplán kiszolgálni a már meglévő vásárlói igényeket.

Ilyen például a Sony Xperia 10 III, amellyel a vállalat a középkategóriát célozta. Ez a termék árazásán is látszik. Hiszen a nyitóára 170 000 forint körül alakul, ami azért igen messze van a mai extrém csúcsmodellekért elkért összegtől.

Kicsi é s k ö nnyű

A legtöbb mai telefon hatalmas, ami sokak számára bizony kényelmetlenné teszi a használatukat. De az Xperia 10 III nekik jelenthet megoldást, hiszen a termék kifejezetten kompakt, és könnyű. Csupán 169 grammot nyom, ami azt jelenti, hogy harminc százalékkal kisebb a súlya, mint például az új Xiaomi toptelefonnak. A szélessége 6,8, hossza 15,4, vastagsága pedig 0,8 centiméter, azaz egyértelműen a kisebb készülékek közé tartozik. Ennek hála pedig egyszerűen zsebre vágható, és egy kézzel is kényelmesen használható, ami bizony rengeteg mobilról nem mondható el.

A külseje egyébként meglehetősen puritán, az alsóés felső kávák vastagok, a képernyő sík, a hátlap jellegtelen, a készülékház pedig műanyagból készült. Szóval ez nem egy "villantós" , státuszszimbólum készülék. Viszont az is tény, hogy a víz- és porállóságra odafigyeltek, amit az IP68 hivatalos tanúsítvány is bizonyít. A mai trendeknek megfelelően USB-C (3.1) csatlakozó található rajta, ami az akkumulátor töltésére, illetve az adatok átvitelére szolgál. Viszont manapság már nem áltanálos a fejhallgató kimenet használata, ami egyébként nevetséges dolog valahol, de szerencsére innen ezt a portot nem spórolták le.

Mi mindenre lehet haszn á lni?

Már pusztán az árcédulából is következtetni lehet arra, hogy nem ez minden idők legerősebb telefonja, és ez tényleg így is van. A készülékbe épített 6 GB RAM, a Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 processzor és az Adreno 619 grafikus vezérlő így 2021 derekán bőven egy közepes vasnak számít. Ebből fakadóan a teljesítmény terén is a másod-harmadvonalba tartozik a készülék. Ez azt jelenti a hétköznapokban, hogy a netezés, levelezés, chatelés, videótelefonálás, navigáció stb. tehát úgy általában a hétköznapi használat során villámgyors. De a csúcsgrafikás 3D játékokat el kell felejteni (legalábbis a legjobb beállítások mellett), a nagy felbontású videók vágásához, komplexebb fotószerkesztéshez sem elég az erő.

Azt fontos megemlíteni, hogy a multimédiás tartalmakat szépen viszi, tehát videózni, filmezni vidáman lehet vele.

A 128 GB-os adattárolásra szolgáló memóriára sem lehet panasz, ez a tapasztalataink szerint átlagos használat mellett egy-két évig bőven elég lehet ahhoz, hogy ne kelljen azon izgulni, hogy hova is tegyük a fotókat, mozgóképeket és a méretes appokat. 4500 mAh akkumulátorral látták el, ami teljesen korrekt, főleg ilyen méretek mellett, látszik, hogy az energiagazdálkodásnak prioritást adtak. Az üzemidő 9-11 óra körül alakul a tapasztalataink szerint, amivel a világcsúcstól messze elmarad, de azért még teljesen vállalható produkció.

A beépített hangszórója a legtöbb mai telefonhoz hasonlóan nem valami nagy szám, hiszen a basszusokkal szűkmarkúan bánik, kicsit erőtlenül szól, a hangerő is lehet nagyobb, viszont legalább durva hibákat nem produkál. Amennyiben viszont rádugunk egy fej- vagy fülhallgatót (akár Bluetooth segítségével vezeték nélküli úton), máris sokkal jobb lesz a végeredmény.

Kamera

A képalkotási tulajdonságok sokak számára az egyik legfontosabb tényezőt jelentik egy telefonnal kapcsolatos vásárlási döntés meghozatala során. A Sony mérnökei a jelek szerint tisztában vannak ezzel, hiszen egy sokoldalú képalkotást biztosító komplex kamerarendszerrel látták el a terméket. Ennek része a 12 megapixeles, éjjel és nappal is remekül használható főkamera.

A megnövelt gyújtótávolságú, 8 megapixeles, ultraszéles látószögű egység, illetve egy 2x optikai nagyítást szavatoló zoomkamera. Ezek együtt már elég sok lehetőséget kínálnak, még akkor is, ha az utolsó kettő igazán csak nappal vethető be, mert a sötétben zajos, elmosódott lesz a végeredmény, legalábbis a tapasztalataink szerint.

A videós képességei meglehetősen alapszintűek: A 4K felbontás ugyan támogatott, ám csak másodpercenkénti 30 képkockás rögzítési sebesség mellett, ami a gyors mozgásokhoz egyszerűen kevés. Full HD-nál viszont ez már orvosolható, ám olyankor a részletesség kisebb lesz. A lassítás funkció elérhető, ám a szuperlassítást ebből a termékből kispórolták. Természetesen rendelkezik szelfikamerával is, azonban ez a 8 megapixeles modul inkább csak világosban használható fotózásra, videózásra pedig csak akkor, ha valakinek nincsenek nagy igényei.

Kijelző

Ezúttal nem futottak lyukra a kijelzővel, hiszen egy egészen remek, 6 inches, 1,07 millárd szín megjelenítésére képes OLED képernyőt pakoltak a termékbe. Az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan a kontraszt egészen pazar, a feketék kellően mélyek, a tónusok pedig markánsan, fátyolosság nélkül ragyognak. Az 1080 x 2520 képpontos felbontás bőven megfelelő, és a részletességre szemre sem lehet panasz. A vonalak pengeélesek, és még a finom átmenetek hiteles visszaadása is megoldott.

A készülék támogatja a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését, és mivel a maximális fényerő kellően nagy (a méréseink szerint 821 nit), ezért a HDR effektus kellően látványos. A betekintési szög hibátlan, hála az OLED eljárásnak, és a mozgásmegjelenítés során sem tapasztaltunk anomáliákat. Itt kell megjegyezni viszont, hogy a képfrissítési ráta csak 60 Hz, ellentétben a csúcsmobilok 120 hertzes kijelzőivel. Ez pedig néhány játéknál hátrányt jelenthet, valamint az oldalaknál a lapozás sem olyan szép folyamatos, de ez csak apró hátrány azért.

Bizony í tv á ny

A Sony megmutatta végre, hogy tud életképes, remekül használható telefont letenni az asztalra normális áron. Mindezt ráadásul megfejelték a bátor, kompakt kialakítással, és szerintünk nagy szükség volt már egy ilyen viszonylag kicsi és könnyű, ám nagy tudású okostelefonra. Egyértelműen a tetszett a készülék, aki egy középkategóriás mobilban gondolkodik, annak mindenképpen javasoljuk, hogy fontolja meg ezt a terméket is.