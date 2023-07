Pedig papíron a Xiaomi 13 Ultra egy igazi főnyeremény. A kialakítása a hardvere és nem utolsósorban a fotós tulajdonságai még a teszt előtt fellelkesítettek minket. Csak aztán szembejött a valóság és kicsit lehűtötte a lelkesedésünket.

Kezdjük a pozitívumokkal. A Xiaomi 13 Ultra gyönyörű kialakítással rendelkezik, vékony kerettel és elegáns hátlappal. A hátlap ráadásul bőr borítást is kapott. Ennek és a kissé szögletes oldalkialakításnak köszönhetően ez a telefon végre nem a minden kézből kieső és minden felületről magától lecsúszó darab lett.

A 6,73 hüvelykes AMOLED kijelző éles és élénk képet nyújt, amely kiváló élményt nyújt a tartalomfogyasztáshoz és játékokhoz, reggel, este, napfényben és sötétben is. A kijelző szinte a piacon található összes gyártó csúcsmodelljénél magasabb, 1440x3200-as felbontású és a HDR10+ támogatásnak köszönhetően lenyűgöző kontraszttal és színekkel rendelkezik.

A teljesítménye óriási

A teljesítmény terén a Xiaomi 13 Ultra kiemelkedik. A Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processzor és a nagyobb teljesítményű grafikus egység garantálja a sima és gyors működést. A telefon ennek köszönhetően nagy teljesítményű alkalmazásokat és intenzív játékokat is könnyedén futtat. A 12 GB RAM és a 256 GB tárhely pedig elegendő helyet biztosít a fájlok, képek és videók tárolásához.

Ezen a területen tehát nincs mit szégyelnie a Xiaomi 13 Ultrának, sőt, mondhatjuk, hogy jelenleg az egyik legerősebb telefon lett a mobilpiacon.

Kamera

A kamera rendszer a Xiaomi 13 Ultrában rendkívül sokoldalú. Ez annak is köszönhető, hogy a Leica a Huawei szekere helyett egy ideje már a Xiaomiét tolja az objektívtechnológiában felhalmozott óriási tudásával, és ebbe a telefonba aztán tényleg bele is pakoltak mindent, amit a fejlesztőcsapat tudott.

A készülék hátlapját ennek megfelelően egy óriási, a fényképezőgépek objektívjainak méretét és formáját idéző felület uralja. Ebbe integrálva négy, egyenként 50 megapixeles kamerát találunk, melyek mögött Sony IMX989, IMX858 szenzorok dolgoznak. A főszenzor egy Sony IMX989 ami előtt egy 8 részes, Leica lencse található, variálható rekeszértékkel, a másik három már az IMX858-asra épül, itt egy széles látószögű, egy középtávú telefotó és egy „periszkópos" telefotó objektív segíti a szenzorokat.

Ezekkel a kamerákkal és a hozzájuk készített széleskörűen testre szabható szoftverrel remek fotókat lőhetünk.

Azonban a Xiaomi 13 Ultra nem hibátlan. Ez a hihetetlennek tűnő kamerarendszer bár tényleg nagyon jó, azért nem a legjobb a világon. A 32 megapixeles szelfikamera pedig a tökéletes példája lehetne a „kevesebb néha több” szófordulatnak, mert bár hatalmas felbontása van, a képminősége nem olyan szuper. Viszont az elkészült képfájlok mérete miatt rendesen megterheli mind a telefon tárhelyét, mind pedig a mobilinternetünk korlátait, amennyiben nem figyelünk és ezek a fotókat módosítások nélkül küldözgetjük vagy töltögetjük fel az online felületekre – akár nyaralás közben külföldről.

Az 5000 mAh-s akkumulátor pedig, bár jó teljesítményt nyújt, a nagy felbontású kijelző és az erőforrásigényes folyamatok miatt nagyon valószínű, hogy nap végére újratöltést igényel majd, de mondjuk egy olyan extrém terhelés alatt, mint mondjuk egy nyári fesztivál, ahol folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, nézzük az online műsorlistát és fotózzuk, videózzuk a zenekarokat, a lángost, a csajokat/pasikat, bizony nagyon nagy szükség lesz egy hordozható powerbankre, ha nem akarjuk már délben a töltőállomásokat keresgélni bulizás helyett.

A másik negatívum ugyan némileg szubjektív, mert biztos van, akinek tetszik a MIUI, a Xiaomi saját elemeivel megfűszerezett Android alapú operációs rendszere, minket viszont a víz kivert néhány részétől.

Xiaomi 13 Ultra - Megéri?

Összességében viszont a Xiaomi 13 Ultra egy erős teljesítményű és sokoldalú okostelefon, amely megfelel a legtöbb felhasználó igényeinek. A készülék lenyűgöző kijelzővel, erős processzorral és tényleg nagyon komoly kamera rendszerrel rendelkezik. Azonban néhány kompromisszumot meg kell hoznunk miatta, mint például az átlagos akkumulátor élettartam és, amit a legvégére hagytunk, a készülék ára, ami nagyjából 600 000 forint. Azért nagyjából, mert Magyarországon ugye nem is lesz kapható a telefon, így csak az euróból átszámolt árat tudunk mondani. De ez igazából mindegy is, mert ezt az árát azért nagyon nehéz megindokolni és ha úgysem lesz kapható, akkor nem is próbálkozunk vele.