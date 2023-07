A SteelSeries hosszú ideje a gaming piac egyik meghatározó szereplője. A cég egerek, billentyűzetek, egérpadok, játékvezérlők, hangrendszerek és headsetek széles választékát kínálja. A headsetek terén is széles skálán mozognak az olcsóbbtól a luxuskategóriáig. Mi most az egyik olcsóbb darabot kaptuk meg egy gyors teszt erejéig, de az az igazság, hogy az új Arctis Nova 4 nagyon pozitív meglepetést okozott nekünk.

Ez ugyanis a A SteelSeries legújabb headsete és az első vezeték nélküli verzió a belépő szintű, tehát megfizethetőbb termékek között. Emellett viszont megkapta ugyanazt az „Almighty hangzásképet”, mint amit a teljes Arctis Nova családban megtalálhatunk.

Mi van a dobozban?

Az Arctis Nova 4 headset csomagolása igényes, a szokásos narancssárga dobozt kinyitva látjuk, hogy minden alkatrésznek okosan kialakított helye van – biztos, hogy szállítás közben sérült darabokra nem nagyon lesz akció a boltokban A dobozban megtalálható maga a headset, a jeladó egy USB-C csatlakozóval, valamint töltő- és átalakítókábel meg egy csomag matrica is, ha valaki esetleg teleragasztgatná a fülest, vagy a laptopját.

A headset megjelenése kifinomult és igényes. A műanyag fejpánt rugalmas, így tökéletesen illeszkedik a fejre. A füleket kellemes szivacsbetétek borítják, amelyek hatékonyan zárják ki a külső zajokat. Szerencsére ezek szövet borítást kaptak, így nem fog ráizzadni a fejünkre a jó kis műbőr, ami az ilyen árkategóriában sajnos gyakran előforduló hiba.

Szóval ide jár még egy ceruzás kisötös. A hangszórók belső részére rányomtatták, hogy melyik, melyik oldalra való, a külsőn pedig ott virít a SteelSeries logója, és a jobb oldalon találhatók a vezérlőgombok, például a hangerőszabályozó és a mikrofon némító gomb. A zajszűrő funkcióval rendelkező mikrofont könnyedén elrejthetjük a headsetben, ha éppen nem használjuk.

Működés

A vezeték nélküli headset egy nem olyan túl pici USB-C jeladó segítségével csatlakozik a forráshoz. Az USB-C kapcsolat gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé a Bluetooth-nál, ami különösen fontos játék közben, hogy elkerüljük a hang-kép késést. Az USB-C csatlakozónak köszönhetően a headset okostelefonokkal is könnyedén használható, és a nálunk járt darab még Playstation, vagy Nintendo Switch játékkonzolokkal is összekapcsolható vezeték nélkül. Ha valaki XBOX-hoz akarja csatlakoztatni, annak a cég árul direkt XBOX-hoz való headsetet is, az viszont PS-hez nem jó. Aki pedig PC-hez, vagy Mac-hez kapcsolná, az is megteheti ezt a jeladó segítségével, de ha a PC-n nem rendelkezik ilyen csatlakozóval, az használhatja a mellékelt USB-C – USB-A átalakítókábelt is.

Fontos része a csomagnak a Windows 10/11-hez ingyen letölthető SteelSeries GG programba integrált Sonar szoftver, amely számos beállítási lehetőséget kínál. Tízsávos hangszínszabályzóval rendelkezik, és játékspecifikus beállításokat is tartalmaz. A térbeli hangzás is bekapcsolható, így 360 fokos hangélményt nyújt.

A teljesítmény

A hangminőség szempontjából az Arctis Nova 4 valóban kitűnik az árkategóriájából. A fejlett hangtechnológiának köszönhetően a hangsugárzók gazdag és részletes hangzást nyújtanak. A frekvenciatartomány kiterjedt (a gyártó szerint 20-22kHz, ami picit talán túlzónak tűnik, de tényleg kellemesen szólt a füles még zenén is), amely lehetővé teszi a mélyebb basszusok és a tiszta magas hangok élvezetét. A virtuális térhangzás funkció még jobban elmélyíti az audioélményt, bár mi azt inkább kikapcsoltuk.

A beépített mikrofon kiváló minőségű, amely tiszta és érthető hangátvitelt biztosít. A zajszűrő technológia pedig minimalizálja a háttérzajt, így a kommunikáció kristálytiszta marad. A gyártó szerint a teljesen feltöltött headset akár 36 órányi üzemidőt is biztosít. A gyorstöltéssel pedig már negyedóra alatt 6 órányi üzemidő érhető el.

Az Arctis Nova 4 család ideális választásnak tűnik középkategóriás headsetet keresőknek.

Kiválóan használható utazáshoz okostelefonnal, PC-n vagy konzolon. A gyártó kb. 45 000 forintért kínálja ezt a vezeték nélküli headsetet, ami az árkategóriájában nagyon jó vétel lehet, szívesen ajánljuk mindenkinek, aki tényleg jó hangú headsetet keres, de nem akar a százezres magasságokban keresgélni.

