Ha nem is feltétlenül eszközmentesen, de házilag kicserélhetőek lesznek a mobiltelefonok akkumulátorai.

Körülbelül egy hónappal az Európai Parlament általi megszavazását követően most az Európai Tanács is áldását adta az EU akkukkal kapcsolatos környezetvédelmi és újrahasznosítási szabályozási csomagjára, így az utolsó elméleti akadály is elgördült annak életbe lépése elől.

A törvénycsomag fogyasztók számára leglátványosabb eleme, hogy

a gyártóknak kötelező lesz házilag könnyen cserélhetővé tenniük a hordozható eszközeikben lévő akkumulátorokat,

2027-től nem dobhatnak piacra többek közt olyan telefont, tabletet, laptopot, vagy akár elektromos biciklit, amelyet muszáj szervizbe vinni az akkucsere végrehajtásához.

A törvény szerint a fogyasztók általi házi akkucserének különleges eszközök nélkül végrehajthatónak kell lennie, ha pedig valamilyen indokolt körülmény miatt ez nem valósítható meg, akkor a gyártóknak kérésre ingyen biztosítaniuk kell a fogyasztók számára a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat. Emiatt jó eséllyel véget ér a mobileszközökben a teljesen ragasztott hátlapok kora, a gyártók kénytelenek lesznek visszatérni a lepattintható vagy csavaros rögzítésű fedlapokhoz.

