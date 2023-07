1. Miért jelent meg később a Honor 90 Európában, mint Kínában?

Ez a kérdés rendszeresen felmerül, hiszen nem csak a Honor, de jellemzően a kínai gyártók többsége először a hazai piacon mutatja be az új készülékeket, majd csak hónapokkal később Európában. Tony Ran szerint ennek az egyik oka, hogy eléggé testreszabják a készülékeket az európai piacra, annak érdekében, hogy minél inkább teljesíteni tudják a különböző szolgáltatók elvárásait, de még ezen kívül is, akár az egyes piacokra is készülnek egyedi megoldásokkal. Mindez pedig időbe kerül. Ezen kívül persze vannak piaci megfontolások is, hogy mikor érdemes egy-egy új telefont bemutatni Európában, így született a döntés, hogy ezt a készüléket a harmadik negyedévben jelentetik meg.

2. Rengeteg emberük dolgozik kutatás-fejlesztésen

Rendszeresen visszatérő kérdés a Honor kapcsán, hogy mennyire volt nehéz ügy a korábbi anyacég, a Huawei-ről történő leválás. Tony Ran erre úgy válaszolt, hogy a Honor, mint márka, ugyan sok-sok éve velünk van, a jelenlegi formájában mégis egy új, fiatal cégről van szó. A szétválás pillanatában világszerte 8 ezer alkalmazottjuk volt, de azóta jelentősen növekedtek és mostanra már 8 ezren dolgoznak csak a kutatás-fejlesztésen. Ez egyébként a globális szinten a munkavállalóik 60%-át jelenti.

3. Elképesztően népszerű a Európában a Honor

A vállalat 400%-kal több okostelefont szállított le az idei első félévben, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Már most több készüléket adtak el, mint tavaly egész évben. Tony Ran szerint meglepően jól teljesített a drágább HONOR Magic 5 Pro, de az eladásokat az olyan népszerű tömegmodellek húzták, mint a HONOR 70 Lite és a HONOR Magic5 Lite. Az európai sikerhez európai jelenlét kell: a cégnek több központja is van az öreg kontinensen, ahol kifejezetten a helyi igényeket mérik fel, és ezeknek megfelelően tervezik a telefonokat - például Párizsban is van egy ilyen dizájnközpont.

4. Ritkábban veszünk okostelefont?

Az elmúlt időszakot (járvány, háború, gazdasági helyzet) némileg megsínylette az okostelefonos piac: érezhetően kevesebb az értékesítés, ami sok gyártó számára problémát jelent. Tony Ran elmondása alapján azt figyelték meg, hogy az emberek jóval több ideig tartják meg a meglévő készülékeiket, a korábbi átlagos másfél év helyett akár három évig is használnak egy telefont. Ennek azonban a Honor szerint nem csak az anyagi helyzethez van köze, hanem ahhoz is, hogy az emberek várnak az igazi újdonságokra. Éppen ezért a Honor szerint a megoldás az innováció.

5. Direkt kevés hajtogatható telefont hoztak Európába, de az változni fog

A cég első hajlítható készüléke, a HONOR Magic Vs csak néhány európai országban volt kapható, és eleve nagyon kis példányszámban volt elérhető. Egy kérdésre Tony Ran elismerte, hogy valóban nem szállítottak elég Magic Vs-t az európai piacra, viszont meglepően nagy érdeklődést tapasztaltak. A szavaiból az vehető ki, hogy ez egyfajta teszt volt, és mindentt megtesznek, hogy a következő hajtogatható telefonjuk már szélesebb körben elérhető legyen Európában. (Magyarországon egyébként a legnépszerűbb online elektronikai áruházban még kapható a Magic Vs).