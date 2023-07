A Lapsus$ hackercsoport egyik tinédzser tagját azzal vádolják a londoni bíróságon, hogy az Uber, a Revolut és a GTA fejlesztője ellen is hackertámadásokat indított. A 18 éves Arion Kurtaj többek között 5000 Revolut-felhasználó adataihoz fért hozzá, valamint közel 3 millió dolláros kárt okozott az Ubernek.

Feltörte állítólag a Rockstar Gamest is, és az új GTA forráskódjának kiadásával fenyegette a céget. 17 éves társával együtt a vád szerint a BT Groupot és az EE mobilszolgáltatót is támadta, több millió dolláros váltságdíjat követelve. Megtámadták és váltságdíjat követeltek többek között az NVIDIA-tól is. Később a londoni rendőrség felhős tárhelyét is.

Az orvosok szerint Kurtaj egyébként alkalmatlan a tárgyalásra, így a bíró dönt arról, elkövette-e a vádban szereplő bűnöket.

