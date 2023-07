A WFP szerint az ENSZ ételeket tartalmazó segélycsomagjait már jövőre AI-vezérelt robotok juttathatják célba, ami különösen a konfliktusokkal és katasztrófákkal jellemezhető régiókban lesz előnyös a humanitárius dolgozók életének védelme miatt.

A dolgozókat egyre több támadás éri az utóbbi években, az ENSZ szerint a második világháború óta nem volt ennyi erőszakos összetűzés. A WFP szerint van, hogy túl veszélyes dolgozót vagy sofőrt küldeni valahová, így a technológia itt nagy segítséget jelenthet.

Az AI több célra is bevethető, az ENSZ egyik globális célkitűzése, hogy segítsen az éhínség felszámolásában. Az úszóképes AI-robotok 1-2 tonna élelmet tudnak egyébként szállítani. A légi szállításhoz képest olcsóbbak és nagy helyet sem igényelnek. Most is használnak 50 ilyet, de ezekbe még emberi sofőr kell – jövőre ez változik meg, műhold és szenzorok alapján pedig távolról is vezethető lesz bármelyik.