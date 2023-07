A médiacégek érdeklődését az elsők között keltette fel a generatív mesterséges intelligenciában rejlő potenciál, hiszen a technológia megfelelő hatékonyságú működése esetén ugyanannyi újságíró mellett jóval több anyagot tudnának előállítani, vagy létszámcsökkentésre adna lehetőséget a mennyiség rovása nélkül.

A Google szíves örömest a vállalatok rendelkezésére kíván állni, első körben többek közt a The New York Times-t, a The Wall Street Journalt birtokló News Corpot, továbbá a The Washington Postot kereste meg a fejlesztés alatt álló Genesis termékével. A generatív mesterséges intelligenciás eszköz végső célja, hogy a kiadók az újságírás költségének töredékéért „magas színvonalú és tényszerű híranyagokat" tudjanak generálni.

A Genesis demonstrációjának egyik résztvevője a „nyugtalanító" jelzővel illette a látottakat.

„A hírkiadókkal, különösen kisebbekkel együttműködésben korai megbeszéléseket folytatunk különböző ötletekről, amelyek potenciálisan lehetővé tennék az újságírók munkájának MI-képes eszközökkel való megkönnyítését. A mesterséges intelligenciás eszközök például a címadásban és az írási stílusban nyújthatnának segítséget. A célunk, hogy olyan módon adjunk lehetőséget az újságíróknak a feltörekvő technológiák használatára, amely javítja a munkájukat és a produktivitásukat" – kommentálta a kezdeményezést a Google szóvivője.

