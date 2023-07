Egy indiai bíróság a múlt héten kimondta, hogy a Google nem törölheti a Disney streamingszolgáltatását az alkalmazásboltjából Indiában, továbbá csak 4 százalékos díjat kaphat az in-app vásárlások után. Ez komoly kihívás a Google üzleti modelljére, amely ellen a Disney is pert indított, célkeresztben a 11-26 százalékos hozzájárulási díjjal.

Trösztellenes ügy kapcsán a Google a korábbi 15-30 százalékos díját már csökkentette, továbbá külsős fizetési megoldásokat is lehetővé tett. Ezután viszont újra támadni kezdték, mondván, hogy az új díjrendszer ugyanaz, mint az előző. A Disney szerint a Google fenyegette őket, hogy törli a Hotstar appot Indiában, ha nem egyeznek bele az új fizetési rendszer részleteibe.

A bíróság 4 százalékos díjkiszabása a Google szerint átmeneti, a további döntések még mindent megváltoztathatnak – és a részleteket sem közölte még a bíróság egyelőre.

A fizetési rendszer és a díjak miatt sok cég támadja a Google-t (és az Apple-t is), ezen felül más hatósági ügyekkel is küzd a vállalat, Indiában is.