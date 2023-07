Az elvártnak megfelelően totális katasztrófának tűnik a pénztáraknál a GeForce RTX 4060 Ti grafikus kártya 16 GB-ra duplázott videómemóriájú variánsa. A termék hazánkban várhatóan csak a napokban válik szélesebb körben elérhetővé, bruttó 220 ezer forint körüli kiskereskedelmi kezdőárra számíthatnak az érdeklődők, kontextusként a 8 GB-os testvére olyan 165 ezer forint magasságában kezdődik.

A szokásostól eltérően az NVIDIA nem volt hajlandó mintapéldányokat biztosítani a média számára a 16 GB-os modellből, azonban mostanra több megbízható kiadvány is letesztelte a terméket. A cég által ígértnek megfelelően az RTX 4060 Ti két variánsa alapvetően azonos teljesítményt nyújt, de a 16 GB-os masszívan simább élményt kínál a 8 GB-nál több videómemóriát felemésztő játékokban.

A problémát pusztán az árazás jelenti, a 8 GB memóriájú GeForce RTX 4060 Ti megbukott a június végi piacra dobásakor, hiszen teljesítményre Full HD felbontású játékhoz ideális termékről van szó, bár a legtöbb jelenleg elérhető játékban 1440p felbontásban is helytáll. A száz dollárral drágább 16 GB-os modell ennél is rosszabb ár-érték arányú termék, a fogadtatásáról pedig mindent elárul, hogy a német Mindfactory az ajánlott 559 eurós ajánlott ár helyett már több modelltől is olcsóbban próbál szabadulni, az MSI Ventus 3X kiadás árát egészen 519 euróig csökkentette.

