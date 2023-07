A Reliable Robotics egy Szilícium-völgyi startup, amely automatizálná a repülést: az FAA már engedélyt is adott a tesztelésre, és hitelesíti a teljesen automatizált repülési rendszereket. A cég vezetője szerint 3-4 év múlva már távolról lehet majd irányítani bármilyen repülőgépet, nagy mennyiségben is.

A rendszert más cégeknek is licencelnék, több piacon, és a teherszállítás mellett a katonai felhasználásra is pályáznak. A cég vezetője korábban a Teslánák és a SpaceX-nél is vezető beosztásban dolgozott.

A vállalat technológiáját az amerikai védelmi minisztérium is használná, de a NASA is dolgozik a cég szakembereivel közös projekteken. Az évtized végére az utasszállító gépekre is telepítenék a rendszerüket, új korszakba léptetve a repülést.