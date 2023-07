A Huawei Mate 60 széria is kap majd dinamikus szigetet a kijelző tetejére, akárcsak az aktuális Apple iPhone 14 Pro modellek.

A Huawei a Mate 40 és a P40 sorozatoknál kapszula alakú kivágást használt az előlapi kameráknak, és a jelentések szerint ezt most visszahoznák, de ezúttal középre, a Mate 60 modelleken. Nem túl nehéz kitalálni, hogy az Apple iPhone 14 Pro mobilok mintájára készítenek dinamikus szigetet, dizájnban korábban is vettek már át ötleteket a riválistól.

Ilyen dinamikus szigettel az androidos gyártók közül a Realme is próbálkozott már egy modellnél, egyelőre még kérdés, hogy az androidos vonalon is erre terelődnek-e a gyártók. A kapszula alakú kivágást a Huawei és mások is használták már sok modellnél egyébként, de általában eddig nem középen.

Értelemszerűen az Apple ötletét tartják a szakértők a leghasznosabbnak, ez ugyanis értesítéseket és appokat épített a sáv köré. Így nem meglepő, ha mások is alkalmaznák az ötletet.