Egyelőre csak Japánba érkezett meg hivatalosan, de így is érdekes termék a Panasonic LANTERNA okoslámpja. Több kivitelben is létezik, a lényege pedig az, hogy a lámpa oldalára videós projekció érkezik, így lényegében bármikor dizájnt lehet váltani. A gyártó több ingyen képet is biztosít majd előretelepítve.

A fény maga 10 lépésben dimmelhető, a színhőmérséklet állítható, sőt, igazodhat is az oldalra vetített képhez, videóhoz. Utóbbit a Lantana felhős szolgáltatásból, mobilon lehet kiválasztani, de ez havi 21 dollárba kerül majd.

Mivel Wi-Fi és Bluetooth is van a lámpában, ezért akár 16 darab is összekapcsolható, de kombinálható a hálózat például hangszórókkal is. Az viszont még kérdés, hogy más régiókban mikor jelenik meg az újdonság.