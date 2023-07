A Samsung ma bejelentette legújabb csúcstelefonjait, a Samsung Galaxy Z Fold5-öt és a Samsung Galaxy Z Flip5-öt. Ezek Mellett bejelentette még az új Samsung tabletet, a Tab S9-et és az új okosóráit, a Galaxy Watch6 és Watch6 Classic modelleket is.

Samsung Galaxy Z Flip5 – A Zsebtelefon

A Samsung Galaxy Z Flip5 különlegessége az egyedi összecsukható kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a készülék kényelmesen elférjen a zsebünkben, majd kinyitva egy teljes, 6,7 colos kijelzőt biztosítson. A FHD+ Dinamikus AMOLED 2X kijelző lenyűgöző élességgel és élénk színekkel rendelkezik, az adaptív 120Hz képernyőfrissítés pedig lehetővé teszi, hogy a kijelző dinamikusan alkalmazkodjon a tartalomhoz, így simább görgetést és animációkat élvezhetünk. Az Infinity Flex kijelző 2640*1080 felbontása és 22:9 képaránya tovább fokozza a felhasználói élményt, legyen szó játékokról, filmekről vagy böngészésről.

Az erős Snapdragon 8 Gen 2 processzor biztosítja a zökkenőmentes teljesítményt, és lehetővé teszi a multitaskingot valamint az erőforrás-igényes alkalmazások futtatását. A 3,700mAh akkumulátor pedig a hosszú élettartamot garantálja.

Samsung Galaxy Z Fold5 - Tablet és Telefon Egyben

A Samsung Galaxy Z Fold5 összecsukható kijelzője lehetővé teszi, hogy a készülék egyszerre tablet és telefon szerepét tölthesse be. Az 7,6 colos QXGA+ Dinamikus AMOLED 2X kijelző magával ragadó látványvilágot nyújt, és az Infinity Flex panel a 2176*1812 felbontásával és 21.6:18 képarányával egyedi élményt teremt.

Az adaptív 120Hz képernyőfrissítés itt is jelen van, így a felhasználók folyamatosan élvezhetik a simább animációkat és a magával ragadó vizuális élményt. A Snapdragon 8 Gen 2 processzor pedig szintén erős teljesítményt nyújt, míg a 4,400mAh akkumulátor hosszan tartó üzemidőt biztosít az aktív felhasználók számára

Tab S9 és Watch6/Watch6 Classic

A maradék három készülék (ami igazából jóval több, mert mindegyik több méretben is kapható lesz) szinte mostohagyerekként bújik meg a két csúcstelefon árnyékában, holott önmagukban is nagyszerű darabok, számos újdonsággal felszerelve. Ilyen például a Watch 6 Classic forgatható lünettája, vagy az a funkciója, hogy a pulzust immár infravörös fénnyel méri, így alvás közben nem ébreszt minket fel az esetlegesen szemünkbe villanó zöld LED.

Ezekről az újdonságokról viszont és persze a többiről is inkább egy-egy egyedi teszt során számolunk majd be olvasóinknak, most viszont jöjjenek az új készülékek árai:

A Z Fold5 769 990 forintos árral indul, ez a 256GB-os tárhellyel rendelkező modell, az 512-es 819 990forintba, az 1TB-os verzió pedig 999 990 forintba kerül (a RAM minden esetben 12GB), a Z Flip5 8GB RAMmal érkezik és a 256GB-os verzió 489 990, az 512GB-os pedig 539 990forintos árat kapott. A TAB S9 esetében már jóval nagyobb a szórás, itt már RAM, tárhely és hálózati szolgáltatás tekintetében is van eltérés, valamint van sima, +, és Ultra verzió is. A lényeg, hogy a tablet 364 990 forintról (Tab S9 WiFi 8GB/128GB) indul, a legerősebbért (Tab S9 Ultra 5G 16GB/1TB) pedig 774 990 forintot kérnek.

Az óránál is több lehetőség van a variálásra itt a legkisebb (Galaxy Watch6 40mm) 129 990, a legnagyobb (Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE) pedig 199 990 forintba kerül.

