A nehéz gazdasági körülmények a mobileladásokat is jelentősen visszafogták, a Canalys piackutató nemrég kiadott elemzése szerint az idei második negyedév zsinórban a hatodik eladáscsökkenést hozott negyedév volt a gyártók számára, éves összehasonlításban olyan 11% mínusszal 258 millióra csökkent az értékesített készülékek száma.

Most a Canalys újabb közleményben leleplezte a mobilgyártók második negyedéves piaci részesedését is, nagy meglepetésre pedig kiderült, hogy új vállalat tört be a TOP5 közé, a Vivo helyét a Transsion vette át.

A kínai vállalat a Tecno, az Infinix, és az iTel márkájú készülékért felel, éves összehasonlításban 22%-kal növelte a piaci részesedését, bár a többi vállalat gyenge eladásai miatt ehhez elég volt 18,5 millióról 22,7 millióra emelnie az értékesített mobiljainak számát. A vállalat elsősorban olcsó készülékeket gyárt, Afrikában és az egyéb fejlődő piacokon sikerült jelentősen növelnie az eladásait.

