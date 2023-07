Továbbra is hatalmas láz övezi az AI-t, ami egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztők és cégek nagy keresletet támasztanak a rendszereket kiszolgáló chipek iránt. A TSMC ezért úgy döntött, újabb 2,9 milliárd dollárt fektet be egy fejlett chipgyárba, Tajvanon.

A TSMC vezérigazgatója már korábban megerősítette, hogy nem tudják kiszolgálni az AI-robbanás miatti megrendeléseket, ezért a fejlett chipek gyártási kapacitását nagyjából megdupláznák. Mivel több chipet is tudnak egy eszközre csomagolni, ezért csökkenhetnek a költségek, de a kapacitás igen szűkös ilyen téren. Ezért bővítenek a lehető leggyorsabban, ennek eredménye jövőre vagy jövő év végén lehet.

A nagy AI-chipes kereslet mindenesetre nem ellensúlyozza a globális lejtőt, a második negyedévben 23 százalékkal csökkent a cég nyeresége. A TSMC eközben pedig hiába terjeszkedik számos régióban gőzerővel és rengeteg nagyon drága gyárral, a legfejlettebb technológiáját továbbra is leginkább Tajvanon tartja.