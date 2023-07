Átdolgozta a hirdetői együttműködését a Netflix és a Microsoft: a közös munkába az olcsóbb, reklámmal támogatott csomag érdekében vágtak bele, de most változtattak néhány dolgon, és a hirdetések árait is csökkentik.

A havi 7 dolláros csomag tavaly, első körben 12 országban indult el, és a Netflix a Microsoftot választotta partneréül a szükséges technológiához és értékesítéshez, részben azért, mert árbevételi garanciában egyeztek meg.

Ez utóbbit csökkentették most, mivel a reklámos csomag növekedése belassult, a Netflix vezetése a WSJ szerint pedig nagyon bosszús, amiért a Microsoft nem tudott több reklámot eladni. Emiatt állítólag már másokkal is egyeztetnek a reklámértékesítésről, és előnyösebb megállapodások is a terítékre kerültek. Most 1000 nézőért 39-45 dollárt kínálnak a Netflixnek, a korábbi 45-55 dollár helyett.