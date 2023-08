Hagyományosan nagy a csata a gyártók között a középkategóriában, de pont ez az a terület, ahol a Honornak jól kellene teljesítenie. Korábban is azért szerettük a márka telefonjait (még a korábbi tulajdonos alatt), mert elérhető áron kínált szuper kinézetet, gyorsaságot és egy-két olyan dolgot, ami jellemzően csak a felsőkategóriás készülékek jellemzője.

Szerencsére most a Honor 90-nel a cég visszatalált erre az ösvényre. A telefonra ránézve egész egyszerűen azt lehet mondani, hogy: szép! Semmi nincs túltolva rajta, egész egyszerűen ízléses, a hátlapi kameraszigetek megoldása pedig kifejezetten tetszetős.

Emellé pedig vékony, és még viszonylag könnyű is, ami felüdülés a lassan téglamerétű (és súlyú) telefonok mellett.

Valahogy úgy sikerül jól kézreálló, kezelhető méretet hoznia, hogy egyébként a kijelzője nem kicsit, sőt, kifejezetten nagy. A 6,7 hüvelykes kijelző felbontása 1200x2664 pixel (ami remek), a fényereje is szuper, és mivel egy 10 bites HDR10+-t támogató OLED-képernyőről beszélünk, a színeibe sem lehet belekötni.

A 120 hertzes képfrissítés adott, de ennél érdekesebb a 3840 hertzes PWM, ami röviden azt jelenti, hogy a kijelző nem villódzik, ezzel kifejezetten kíméli a szemet.De a Honor 90 ezen kívül is tudja automatikusan (a szokásainkhoz igazodva) állítani a színhőmérsékletet, ami például este, alváshoz nagyon jól jön.

Ami a kamerákat illeti, szerencsére sok kompromisszumot nem kell hozni már ebben a kategóriában sem. A főkamera 200 megapixeles, de alapból a pixelek összevonásával 12,5 megapixeles képeket készít, és ha csak nincs szükségünk valamiért az extrém nagy felbontásra, érdemes is így hagyni. Ebben a módban nappal egészen szuper képeket lő a telefon, talán csak egy-két olyan apró hibával, ami a hétköznapi felhasználónak soha az életben nem fog feltűnni. És a legjobb hír, hogy még éjszaka sem romlik sokat a teljesítménye!

A másodiagos kamera 12 megapixeles és ultraszéles látószögű, és nappal közel hasonló fotókat lőhetünk vele, mint a főkamerával, egyedül éjszaka teljesít igazáb rosszabbul annál. Éjszakai videózásban viszont az optikai képstabilizálás hiánya miatt egyik sem jó igazán. Ezen kívül a hátlapon találunk még egy 2 megapixeles szenzort, ami a portréfotózáskor segít be.

Az előlapi 50 megapixeles kamera alapesetben szintén 12,5 megapixeles fotókat készít, és ezt sem nagyon érdemes babrálni, mert a végeredmény így lesz teljesen okés.

Ami az egész mögött meghúzódó vasat illeti, ott nagyjából azt találjuk, amire számítani lehet ebben a kategóriában. A Snapdragon 7 Gen1-es processzor mindenre bőven elég gyors, és mellé még takarékos is, ami a meglehetősen nagy, 5000 milliamperórás akksival együtt azt jelenti, hogy egészen jó üzemidőre számíthatunk. Ha lemerül, jól jön a 66 wattos gyorstöltés, amivel csak egy apró probléma akad: most már a Honor sem csomagol a telefon mellé töltőfejet, így ezt külön be kell szeretni, ha éppen nem akad otthon.

Természetesen támogatott az 5G, a Wi-Fi 6, a Bluetooth 5.2, és tud kapcsolódni gyakorlatilag az összes nálunk értelmezhető GPS-hez is, ami meglehetősen pontos helymeghatározást eredményez.

A Honor 90 alapból 8 gigabájt memóriát és 256 gigabájt tárhelyet kínál, amiért 220 ezer forintot kell fizetni, de létezik belőle egy 12 / 512-es változat is, ami valamivel drágább lesz. Ez a 220 ezer forint ezért a telefonért már egészen versenyképes, de a Honor jól fekszik a szólgáltatóknál, így valamiféle hűségszerződéssel ennél jóval olcsóbban is elhozható, úgy pedig már kifejezetten érdemes lehet lecsapni rá!