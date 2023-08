Néhány héttel ezelőtti híreszteléseket megerősítve a Video Games Chronicle két forrása is arról számolt be, hogy japán vállalat saját tulajdonú stúdiói után már a fontosabb külső fejlesztőcégekhez is elkezdtek befutni a Nintendo Switch 2 kézikonzol prototípusai.

A kiadvány forrásai szerint a termék várhatóan 2024 vége táján kerülhet piacra, érdemben pedig csak a teljesítmény és a háttértár tekintetében különbözik a 2017-ben debütált elődjétől, az elvárhatónak megfelelően gyorsabb processzort és grafikus vezérlőt, több memóriát, tágasabb tárhelyet kapott.

A jelek szerint fundamentális változtatások nincsenek kilátásban, a Nintendo Switch 2 is használható lesz kézi és dokkolt módban, támogatni fogja a játékkártyákat és a microSD memóriakártyás bővítést, a kijelzője pedig költséghatékonysági okból LCD típusú marad.

