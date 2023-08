Régóta nem nézi jó szemmel a fiatalok túlzottnak vélt mobilozását a kínai kormány, a mobilfüggőségi problémával való leszámolás érdekében pedig minden eddiginél nagyobb szigorral korlátozni kezdheti a készülékek használatával eltölthető időt.

Az internet felügyeletét végző kínai Kínai Kibertér Adminisztráció (CAC) nyilvános vitára bocsátotta a legújabb szabályozási javaslatát, eszerint napi szinten a 8 éven aluliak 40 percet, a 8-15 közöttiek egy órát, a 16-17 évesek pedig két órát mobilozhatnának, plusz este tíz és reggel hat között kortól függetlenül nem használhatnák a telefonjaikat. A limitációk műszaki megvalósítását a telefonokra telepített szülői felügyeleti szoftveren át oldanák meg, egyes korlátozásokat igény esetén feloldhatnának a szülők.

A javaslat ezeken túlmenően kor szerint sávosan szabályozná, hogy a fiatalok milyen típusú tartalmakhoz férhetnek hozzá az interneten, kötelezné a netszolgáltatókat a készülékek által jelentett kornak nem megfelelő tartalmak blokkolására.

Egyelőre nem biztos, hogy a szabályozás a jelenlegi vagy bármilyen formában életbe lép majd. A nyilvánosságra hozott vázlatában rengeteg a homályos részlet, a kivitelezéssel kapcsolatos technikai kérdések egész hada mellett még az sem világos, hogy az egyes szabályok megszegése esetén ki és milyen büntetést kaphatna.

Végül a szabályozás a fiatalok mellett a techcégek és appfejlesztők lábára is rálépne, részükről is jelentős ellenállás várható. A felek egy része az elmúlt években már súlyos veszteségeket szenvedett, a kormány 2021-ben napi 1 órára limitálta a 18 éven aluliak online játékozással tölthető idejét, ráadásul ez is csak pénteken, hétvégi napokon, továbbá ünnepnapokon vehető igénybe. A lépés hatására a 2020-ban becsült 122 millió főről 2022-re 82,6 millióra esett az online játékokkal játszó kínai fiatalok száma.

