A korábban csak gamermobilokkal foglalkozó Red Magic már mindenféle termékkel próbálkozik, monitorok és perifériák után egy újabb vezeték nélküli fülhallgatóval is. Ez lett a Cyberbuds Dao TWS, amely a nemzetközi piacon is elérhető, a legújabb Qualcomm S5 chippel és legmodernebb Bluetooth-technológiával, Bluetooth LE, adaptív ANC mellett.

Gaming módban csak 28 ms a válaszidő, bizonyos mobilokkal. Hosszú üzemidőt és RGB-s világítást is ígérnek, utóbbi appon keresztül vezérelhető, ahogy a kodekbeállítások és az EQ is. Támogatott az Android Fast Pair párosítása is.

A minimális válaszidőért van zsinóros mód, de alapvetően a dizájnra és a félig átlátszó kialakításra épít a termék, rozsdamentes acél kerettel, lézeresen mart mintával. Egy töltéssel 7 óra az üzemidő, a vételár pedig 229 euró.