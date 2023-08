Az Asus kínálatában egyre-másra bukkannak fel azok a különlegesebb eszközök, amelyekkel a vállalat mérnökei érezhetően próbálták tágítani a korlátaikat. Van több dupla kijelzős laptopjuk, kísérleteztek azzal, hogy képernyőt építsenek az egérpadba és előrukkoltak már teljesen összehajtható tablet-számítógéppel is, hogy csak néhány példát említsünk. Ezek közt voltak érdekes és néha inkább erőltetettnek tűnő ötletek is. Most ismét egy érdekes ötlettel álltak elő.

2023 tavaszán pedig bemutatták az Asus ROG Ally nevű készüléket, amelytől állításuk szerint igen sokat várnak. A termék már megérkezett a magyar boltokba is, és mi is úgy éreztük, hogy muszáj kipróbálnunk.

Minden egyben

Az Ally megjelenésén is látszik, hogy nem hétköznapi masina, hiszen úgy fest, mint egy hatalmas kvarcjáték. Két oldalt, a hátulján és az alján kaptak helyet a gombok és egyéb vezérlőeszközök. Beépített klaviatúrával és egérrel nem rendelkezik, de érintésérzékeny képernyője segítségével ezek kiválthatóak. És ráadásul például Bluetooth kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatóak hozzá különféle perifériák.



Szélessége 28, mélysége 11, magassága 2,1 centiméter, a súlya pedig 60 dekagramm. Ennek köszönhetően valóban hordozható, bár azért nem lehet úgy zsebbe dugni, mint egy okostelefont. A fogása kényelmes, nem csúszkál, a súly elosztása is megfelelő, még hosszú idő sem érzi az ember kényelmetlennek. A dizájnra nem lehet panasz: a formatervezett fehér készülékház igen jól fest, és ennek köszönhetően rögtön látszik rajta, hogy egy modern, trendi eszköz.

Mire jó az Asus ROG Ally?

Az Asus ROG Ally megalkotásakor érezhetően az volt a cél, hogy egy kifejezetten sokoldalú eszközt tegyenek le az asztalra, amely játékra, munkára és multimédiás tartalmak fogyasztására is alkalmas. Ez persze óriási kihívás, főleg egy ilyen, szokatlan felépítésű termék esetében.

Az alapok mindenesetre megvannak, hiszen egy erős AMD Z1 Extreme mobil processzort kapott, 16 GB RAM-mal megtámogatva. Ez a konfiguráció pedig olyan teljesítményt produkál, mint a jobb lifestyle laptopok, ami tiszteletet parancsoló. De tény, hogy azért a játékra vagy 3D munkára kitalált laptopokkal nem veheti fel a versenyt, aminek egyébként fizikai okai is vannak, hiszen a szükséges hardverek egy ilyen kompakt gépházban nem is férnének el. Egyébként egy speciális csatlakozón keresztül rádugható akár külső, nagy teljesítményű videókárya is, de az értelemszerűen komoly extra költséggel jár, és a mobilitást pedig hazavágja.



7 hüvelykes, tehát durván 18 centiméteres átmérőjű kijelzővel látták el. A Full HD felbontásnak köszönhetően a részletesség remek, a 120 Hz-es maximális képfrissítési frekvencia kiváló, a késleltetés alacsony, a mozgásmegjelenítés remek. Viszont mivel nem OLED, hanem IPS LCD technológiára épül a megjelenítő, ezért a fekete nem tökéletes, a kontraszt lehetne jobb is, a színek pedig picit fátyolosak, nem igazán ragyogóak, markánsak.

Az Asus ROG Ally rendelkezik beépített hangszórókkal is, amelyek meglehetősen vékonyka megszólalást produkálnak. A hangminőség nem az igazi, a basszusok hiányoznak, a végeredmény természetellenes, művi, és a hangerő is lehetne nagyobb. Viszont, ha csatlakoztatunk hozzá egy fejhallgatót, akár vezeték nélküli úton is, akkor sokkal jobb a végeredmény.

Játékra

A tesztelés során arra a véleményre jutottunk, hogy játszani nagyon jó rajta. Egyértelműen ez a legnagyobb erőssége. A kezelőeszközök kézre állnak, a gombok száma megfelelő, és gyakorlatilag olyan élményt nyújt, mintha egy hagyományos konzolgéppel szórakoznánk. Próbáltuk focival, autóversennyel, FPS-sel, kalandjátékkal, stratégiával, és minden nagyon rendben volt.

Ez egy PC alapú eszköz, tehát minden olyan program elérhető rajta, ami a számítógépeken is fut. Ebből fakadóan a kínálat gigantikus, és a különféle felhő alapú szolgáltatások támogatása is biztosított.

Munkára

A terméket ellátták egy teljes értékű Windows 11 Home operációs rendszerrel, ennek köszönhetően pedig gyakorlatilag minden szoftver, így az irodai alkalmazások futtatása is megoldott. El lehet rajta indítani például egy szövegszerkesztőt, rajzprogramok, levelező klienst, és természetesen a közösségi oldalakról sem kell lemondani. A virtuális billentyűzettel nyilván nem annyira egyszerű a gépelés, de azért megoldható a dolog. Emellett csatlakoztatható hozzá "rendes" klaviatúra is, és rádugható egy monitorra is. Tehát dolgozni is lehet rajta, de azért tény, hogy erre egy hagyományos számítógép alkalmasabb.

Filmezés, videózás

Említettük, hogy ha OLED technológiát alkalmaztak volna, akkor szebbek lennének a színek, de a modell még így is vidáman alkalmas filmezésre, videózásra. Egyszerűen elérhetőek rajta az online streaming és az internetes televíziós szoftverek is. Így tehát például a YouTube, a Netflix, az HBO vagy akár a Yettel TV. Ennek köszönhetően pedig akár egy focimeccs is nézhető rajta élőben.

Megvennénk?

Az Asus ROG Ally egy pazar kis masina lett, aminek szerintünk abszolút van létjogosultsága a piacon. Alapvetően azoknak tudnánk ajánlani, akik szeretnek játszani, hiszen arra a legjobb, és olyan technológiákat, megoldásokat is tartalmaz, amelyeket csak a játékoknál lehet kihasználni. Tény, hogy hagyományos számítógépként is bevethető, illetve multimédiás anyagok fogyasztására is alkalmas kisebb kompromisszumokkal, de

ha valaki elsősorban ilyen célra keres terméket, akkor azért talál költséghatékonyabb megoldást is.

Mert hát a termék nem olcsó: 330 000 forintot kérnek el érte, ami egyébként a tudásának megfelelő összeg a meglátásunk szerint.