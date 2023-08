Hónapokon belül okosórával és fülhallgatókkal lép piacra a CMF by Nothing.

Potenciálisan széles kör számára érdekes bejelentést tett a legújabb közösségi frissítéses videójában Carl Pei, a világítós hátlapú Nothing okostelefonokat készítő cég vezetője hamarosan egy olcsó, azonban minőségi mobilos kiegészítőket tervező almárkával bővíti az üzletét.

Pei állítása szerint a Nothing megmarad prémium márkának, azonban az új CMF by Nothing almárka az ár-érték arányra teszi a hangsúlyt, a termékei az árszegmensükben kimagasló minőséget képviselnek majd. Az új almárkához tartozó eszközöket egy teljesen új és önállóan működő csapat fejleszti, így a termékvonal nem vonja el a Nothing meglévő dolgozóinak idejét és figyelmét.

A CMF by Nothing termékek megöröklik a Nothing dizájnfilozófiáját és felhasználói élményre való fókuszálását, így a remények szerint időtálló kinézetű és remekül működő termékek lesznek. Első körben egy okosóra és két fülhallgató érkezik az almárkától, ráadásul már nincs messze az elérhetővé válásuk, Pei szerint pár hónapon belül kereskedelmi forgalomba kerülnek.

