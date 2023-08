A jelentések szerint a nagyobb amerikai gyorsétterem-láncok (köztük a Starbucks, a Domino's vagy a Chipotle) robotizált eszközök tömegeit telepítik jelenleg, hogy automatizálják a gyártást/készítést, továbbá lecsökkentsék a munkaerőre szánt költségeket, ezzel egyszerre növeljék a nyereséget.

A Starbucks többek között egy Siren System kávékészítő gépet vet be, a személyzet ezzel gyorsabban és könnyebben tud italokat készíteni, egy grande mocha frappucinót 87 helyett 36 másodperc alatt. A Jet's Pizza pedig AI-alapú telefonos bottal fogadja a rendeléseket, mert szerintük az ügyfél ma már elvárja, hogy tudják, mit rendelt legutóbb, melyik kártyával fizetett, milyen kávét iszik, és a rendelést gyorsan le is akarják tudni, mert a társadalom továbblépett az automatizáció felé. Máshol előkészítő robotokat vagy robotgrilleket, kiszállító robotokat, pizzakészítő robotokat is használnak.

A beszámolók szerint nagy a hiány olcsó munkaerőből, így a láncol inkább a technológia felé fordulnak. Az automatizálás ráadásul a várakozási időket is csökkenti, ami cserébe több visszatérő vendéget és több eladást eredményezhet. Ez stabilabb működéshez és nagyobb nyereséghez vezet, vélik a vezetők.

Az éttermet működtetők 58 százaléka úgy gondolja, hogy egyre gyakoribbak lesznek az ilyen irányú váltások. A támogatók szerint az automatizálás új típusú állásokat teremthet, és szélesítheti a gazdaságot.