Az iPhone 15 és az iPhone 16 modelleknél is jönnek majd új kamerák, de a sima és a Pro modellek nem ugyanazokat kapják.

Az alap iPhone modellek továbbra is 12 megapixeles főkamerával dolgoznak, de idén minden megváltozik: Ming-Chi Kuo forrásai szerint az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus is már 48 megapixeles főkamerát kapnak. Érdekes módon az új szenzor jobb lehet, mint ami az iPhone 15 Pro modellekbe kerül, ezek ugyanis megtartják az elődök Sony IMX803-as szenzorát, míg az alapmodellek új tervezésűt, stacked, vagyis rétegzett kivitelűt kapnak.

Kuo szerint ilyen szenzor a Pro modellekbe csak jövőre, a 16-os szérián belül kerül. Persze nem csak a szenzor típusa számít, hanem a mérete és még sok egyéb tényező is.

Az iPhone 15 Pro Max lesz mindenesetre az egyetlen periszkópkamerás Apple mobil idén, majd erre rálicitál jövőre az iPhone 16 Pro Max egy szuper telefotós periszkópkamerával.

Kuo szerint a Sony új szenzoraiból 2025-ig hiány lesz, mert az Apple felszippantja a több tízmillió iPhone-hoz a készleteket. Emiatt persze inkább az androidos gyártóknak kell majd aggódnia.

