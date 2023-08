Már jó egy évtizede éles vitákat generál, hogy az amerikai rendőrségek mindenáron arcfelismerő rendszerekkel próbálják segíteni a munkájukat, noha azok rendkívül megbízhatatlannak bizonyultak. Most egy egészen abszurd esetről számolt be a The New York Times, nemrég a detroiti rendőrök őrizetbe vettek egy nyolcadik hónapban járó nőt, majd 11 órán keresztül várakoztatták és faggatták a kapitányságon, még a telefonját is elkobozták a bizonyítékgyűjtés érdekében.

A kálváriát a rendőrség arcfelismerő rendszere indította, egy kirabolt férfi riasztotta a hatóságot, mire a támadásról készült biztonsági kamerás felvételen a rendőrök kiszúrták az elkövetőt, átfuttatták az arcfelismerőn. A 32 éves Porcha Woodruffot dobta ki a rendszer, a nőt 2015-ben nem részletezett okból egyszer már letartóztatták. A férfi azt állította, hogy a régi rendőrségi fotón látható nő volt az elkövető, mire járőrt küldtek az őrizetbe vételére.

Ez még hagyján volna, az arcfelismerő rendszer és a felzaklatott áldozat is tévedhet. Viszont sem az őrizetbe vételt elvégzett rendőröket, sem pedig a kapitányságon lévő kollégáikat nem zavarta, hogy a biztonsági kamera felvételén lévő elkövető nem tűnik terhesnek, míg a nyolcadik hónapban járó Woodruffnak az elvárhatónak megfelelően óriási hasa volt. A fél napnyi kapitányságon való faggatását követően a nőt rablással és autólopással vádolták meg, csak 100 ezer dolláros óvadék ellenében engedték szabadlábra.

Egy hónappal később levelet kapott, hogy az ügyész nem tartotta megalapozottnak az ellene felhozni kívánt vádakat, Woodruff pedig beperelte a rendőrséget a jogtalan letartóztatása miatt.

A beszámoló szerint a közelmúltban ez már a hatodik, csak Detroitban pedig a harmadik téves letartóztatás volt, amely a megbízhatatlan arcfelismerés számlájára írható, mindegyik esetben feketét vittek el tévesen a rendőrök.

A tapasztalatok alapján az arcfelismerő rendszerek a fehérek esetében működnek a legjobban, a feketéknél pedig különösen rosszul teljesítenek, a nagy port kavart esetet felemlítve 2015-ben a Google Fotókban részlegesen ki kellett kapcsolni a funkciót, mert néha gorillának címkézte a feketéket. A cégnek az elmúlt nyolc évben sem sikerült megoldani a gondot, helyette 2018-ban inkább letiltotta a gorillának való címkézést a Fotókban, hogy ne legyen újabb botrány.

