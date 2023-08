Budapesten közlekedni pazar dolog, főként nyáron, útfelújítások idején. Biztos bennem van a hiba, de a mozgó szaunaként funkcionáló villamospótló BKV buszok nem hatnak rám csábítólag. Persze, járhatnék bringával, mint a korábbi években, de nem minden esetben jön ki jól, hogy inget vagy pólót kell cserélni közvetlenül egy megbeszélés előtt. Kipróbálhatnék közösségi, elektromos motort is, de ennél a szolgáltatási határ jó pár kilométerrel arrébb van, mint ami ideális lenne. Így adta magát, hogy e-rollerrel is tegyek egy próbát. Illetve tettem már korábban nem egy kört bérelhető elektromos rollerrel, éskülönösebb gondom nincs is sem a Tierrel, sem pedig a Lime-al, de a szolgáltatási határ miatt ez inkább csak rövid kör volt, a belvárosban, távol onnan, ahonnan naponta be kell verekednem magam a városba. Ezért kezdett egyre határozottabban megfogalmazódni, hogy kellene egy saját elektromos roller. Na de a kérdés, teljesen kezdőként, nulla infóval:

Milyen elektromos rollert vegyek?

Amiben biztos voltam, hogy nem akarok olyan rollert, amit le kell cserélnem pár hónap múlva, egyszóval strapabíró legyen, ezen túl pedig feleljen meg az alábbi elvárásoknak:

nagykerekű elektromos roller legyen

bírjon el egy megtermett, némi túlsúllyal bíró felnőtt férfit

képes legyen arra is a roller, hogy hegynek fel menjen, és ne erőlködve

gyorsan feltölthessem, és bírja a kilométereket rendesen

ár-érték arányban rendben legyen

könnyen legyen mozgatható

tudjak vele normális sebességgel haladni

Na igen, az utolsó kérdés volt az első olyan, ami kijózanító felismeréshez vezetett.

Milyen gyorsan lehet elektromos rollerrel haladni?

Gondoltam, mivel bringával az átlagsebesség városon belül 20-22 körül szokott lenni, hegymenetek és bringaúton kóborló vidám turisták miatt is részben, így ennél többel haladni nem lenne ördögtől való. Ezzel szemben jött a keserű felismerés; a piacon 25 kilométer/óra a plafon. Amíg pár évvel ezelőtt simán elérték akár az ötven kilométert is az e-rollerek, ma már nincs eltérés egyik gyártónál sem, hiszen nem lehet, ezért szoftveresen korlátozzák az e-rollereket. Persze, a TikTokon rakat - és főként német - videó van arról, hogy mégis, netán hogyan lehet ezt feloldani, de úgy voltam vele, a fene se akar ezzel vacakolni, nézzük meg, mit tud nyújtani a piac, ha a többi tényezőt vesszük figyelembe.

Ha meg azt nézzük, hogy melyik elektromos roller felel meg a többi feltételnek, és van már reputációja a piacon, akkor kézenfekvő volt, hogy a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro-t tegye próbára az ember.

Első benyomások

Oké, ez nem az a elektromos roller lesz, amit az ember csak úgy felkap, és vígan feldobja a négyeshatosra - szűrtem le rettentő vaslogikával azt követően, hogy megemeltem a dobozt. Merthogy a roller nem csak hogy nagy, de tekintélyes súllyal is bír. A hivatalos adatok szerint 17 kilogrammos a roller, vagyis nem ezzel fogunk fel és le rohangálni a másodikra. A könnyen mozgathatóság, mint elvárás így némileg hiányt szenvedett.

Üzembe helyezés: nagyjából adja magát

Hogyan kell üzembe helyezni egy újonnan vásárolt cuccot? Ösztönből - tartja a régi jó felhasználói szokás, vagyis kezdjük el találomra összerakni a rollert, és csak akkor nyúljunk a használati útmutatóhoz, ha már nagyon elakadtunk. A Xiaomi Electric Scooter 4 Pro esetében tényleg viszonylag simán össze lehet pattintani a gépet; a kormányt - felnyitást követően - csavarokkal és egy kallantyúval kell rögzíteni, aztán tölteni, majd a Xiaomi appot letöltve párosítani a telefonunkkal. Apple ökoszisztémához szokott userként az átlagosnál is türelmetlenebb vagyok alapból; a Xiaomi MI nagyjából átmegy a szűrőn, a UI nem a legszebb, de legalább logikus, néhány perc babrálás után megvan az ember a beállításokkal, egyedül az aktiválásnál volt macerásabb, de a nyolcadik csatlakozási kísérlet után az is összejött.

Ennél a lépésnél ugyanis a használati útmutatón lévő qr-kódot kell beolvasni az appal, de ha valamiért az nem akarja érzékelni a kapcsolatot, akkor az istennek sem lehet ezt megugorni. Aztán csak sikerült. Innentől kezdve már vígan ment minden pazarul.

Meddig kell tölteni az e-rollert első alkalommal?

Amíg fel nem tölt - ez esetemben bő 7 órát vett igénybe. Nem tudom, a többinél hogy megy, de elég kényelmes funkció, hogy az akku töltöttségi szintjét szépen nyomon lehet követni az appon keresztül. Vagyis nem kell félóránként felkelni a gép mellől, és ellenőrizni, hogy mehetünk e már.

Egyszóval az első használatot ne úgy tervezzük, hogy kicsomagoljuk, és pár órán belül már kanyarodunk is fel a Margit hídra.

Amúgy, ha jól olvastam, az akksi kapacitását az előző modelléhez mérten megnövelték, és ez is lehet az egyik oka a roller súlyának. (technikai szempontokat is taglaló tesztet itt írtunk erről a rollerről).

Ok, nagyjából megvagyunk, a következő cikkben már a gyakorlati használatról szóló élmények jönnek.

