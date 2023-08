Folytatja a hírnevének tépázását a néhány éve a Western Digitalhoz került Sandisk. Idén májusban kritikus problémára derült fény az Extreme Pro SSD termékében, a vezérlőszoftverének rejtélyes hibáját véletlenül kiváltva tönkremegy a külső háttértár fájlrendszere, ezt követően pedig lutri, hogy sikerül-e helyreállítani a rámásolt állományokat.

Röviddel a médiabeszámolók megjelenését követően a termékhez szoftverfrissítést adott ki a WD, ami elméletileg megoldotta a problémát. A gyakorlatban nem ilyen rózsás a helyzet, a The Verge-nél videóproducerként dolgozó Vjeran Pavic a hiba miatt a tavasszal egyszer már elveszítette a háttértáron lévő adatait, mire a Western Digital júniusban küldött neki garanciális csere keretében egy másikat.

Most újból lesújtott ugyanoda a villám, Pavic ezúttal három terabájtnyi a The Verge számára készített videóanyagnak mondhatott búcsút a 4 TB-os Extreme Pro SSD hibája miatt, miután a csereterméken is sikerült kiváltania a vezérlőszoftver hibáját. Internetes panaszok alapján nincs egyedül, mások is adatvesztésről számoltak be a 4 TB-os modell esetében.

Hírünk írásáig a Western Digital nem reagált a The Verge ügyben kiküldött kérdéseire, mint például miért nem történt termékvisszahívás az ismert hiba miatt, biztosít-e adatmentési szolgáltatást az ügyfelek számára a vállalat, továbbá egyáltalán mi okozza a jelenséget.

A tapasztalatok alapján nagy mennyiségű adat szekvenciális írása váltja ki az üzemzavart, de ezt nem erősítette meg a gyártó.

A kérdéseket különösen relevánssá teszi, hogy a hiba közismertté válása óta a gyártó rendszeresen és feltűnően nagy leárazásokkal kínálja az Extreme Pro SSD termékcsalád tagjait. A termékek leírásában nincs értesítés arról, hogy a kritikus üzemzavar elkerülése érdekében a használat megkezdése előtt potenciálisan frissíteni kell a termék vezérlőszoftverét, már amennyiben elérhető újabb firmware, és persze az ténylegesen megoldja a problémát.

