A Lenovo beszédes nevű "Think" családjába alapvetően munkára tervezett készülékek tartoznak. Mi pedig most ezek közül válogattunk össze pár készüléket, hogy megnézzük, a gyakorlatban hogyan is működhet egy több eszközt is magában foglaló szett.

Alapvetően az érdekelt minket, hogy miért lehetnek, vagy egyáltalán hasznosak lehetnek-e ezek a megoldások, milyen előnyöket kínálnak, és kinél válhatnak be.

Laptop

A rendszer alapját egy 4. generációs Lenovo ThinkPad E14 laptop képezte, amely a munkára és tanulásra szánt hordozható számítógépek iskolapéldája. A dizájnja abszolút funkcionális, a megjelenése letisztult, visszafogott. Ez persze azt jelenti, hogy nem lehet vele villogni, mert se LED-eket nem építettek a házába, sem pedig feltűnő festéssel nem látták el.

Tulajdonképpen úgy néz ki, mint minden Lenovo ThinkPad évek óta.

Viszont úgy építették meg, hogy ellenálljon az ütéseknek, a párának, az extrém melegnek és hidegnek, és a por sem tudja tönkretenni. A hardvere a 3D-grafikájú játékok futtatására nem alkalmas, irodai, pénzügyi vagy oktatási szoftverek futtatására viszont annál inkább. Villámgyors, kiválóan lehet rajta kommunikációs alkalmazásokat használni, a klaviatúrája kényelmes gépelést biztosít akár egy egész napon át, a beépített egere is abszolút elsőrangú.

Rendelkezik egy nagy felbontású, zajszűrős mikrofonnal megtámogatott webkamerával is, ami kiválóan alkalmas akár komoly videós értekezletek lebonyolítására is. Az akkumulátora akár 15 órán át képes energiával ellátni, a Full HD felbontású, 14 hüvelykes IPS LCD kijelző pedig korrekt, de azért nem kimagaslóan jó képminőséget szavatol. Röviden tehát egy igazi "munkagép", ami azért szórakozásra, szórakoztatásra is alkalmas, de ha valaki elsősorban filmezésre vagy játékra keres notebookot, akkor jobban teszi, ha más felé keresgél.

Monitor

A ThinkVision T27h-2L egy ízig-vérig munkára tervezett monitor. A képernyője nagyon pontosan pozícionálható, hiszen tologatható fel és le a nyakon, forgatható, dönthető, és akár még állítva is használható. Emellett természetesen akár a falra is fellógatható egy szabványos, bárhol megvehető konzol segítségével.

A kép minősége átlagos, azaz a színgazdagsága közepes, a mozgásmegjelenítés során anomáliákat nem tapasztaltunk, de a képfrissítési ráta csak közepes (60 Hz), a késleltetés és a válaszidő nem alacsony, és emiatt játékra vannak ennél ma már sokkal alkalmasabb termékek is.

Az alkalmazott IPS LCD panel felbontása megfelelő (1920x1080 képpont, Full HD), viszont a színek lehetnének picit markánsabbak, élénkebbek. A fényerő benti használatra tökéletesen elég, viszont a HDR anyagok látványos visszaadásához kevés, ezért ki lehet jelenteni, hogy filmezésre, házimozira van ennél jobb készülék is.

Viszont tény, hogy a ThinkVision T27h-2L keveset fogyaszt, van rajta számos csatlakozó, még USB-C port is. Ezen keresztül képes az audiovizuális jelek fogadására DP-ALT technológiát támogató laptopokról (ilyen a ThinkPad E14), és azokat tölteni is tudja. Van rajta egy remek kábelelvezető, a talp a készülékházat igen stabilan tartja, szóval egy irodába vagy íróasztalra perfekt választás lehet, ha valaki munkára, tanulásra keres egy kedvező árú megjelenítőt.

Dokkoló

A Lenovo ThinkPad USB-C Dock nevű eszközt használtuk, ami tulajdonképpen egy téglalap alakú, nem túl bonyolult felépítésű eszköz. Ezt az asztalra kipakolható eszközt, kell csatlakoztatni az otthon vagy munkahelyen lévő monitorba egy kábelen keresztül. Így mikor valaki rá szeretné dugni a számítógépét a megjelenítőre, akkor nem kell annak a hátuljánál vacakolni a ki- és bemenetekkel, hiszen a dokkoló átvette azok szerepét. Ráadásul ez USB-hubként is funkcionál, ami nagyon jól jöhet, ha a gépünkön kevés az ilyen típusú csatlakozó.

A Lenovo dokkolójának segítségével egyszerűen hozhatunk létre több monitoros rendszereket is akár, ami a munkavégzést igen hatékonnyá teheti. Jelen esetben ugyan sok értelme nincs, mert az USB-C-s monitor ugyanezt a feladatot tökéletesen ellátja, de ha egy régebbi monitorral, vagy egy olyannal rendelkezünk, aminek nincs USB-C kapcsolata, akkor bizony nagyon jól jöhet, hogy ha hazaértünk, a lapotopot nem kell bedugogatni semmi másba és a dokkolón keresztül már csatlakoztatva is leszünk az áramforráshoz, a monitorhoz és bármi máshoz.

Van értelme?

A hordozható számítógép, a dokkoló és a monitor segítségével egy hatékony munkakörnyezet hozható létre. A laptop képernyője ugyanis kicsi, ami otthon vagy az irodában kiküszöbölhető az említett monitor segítségével. Akár úgy is, hogy egy időben több megjelenítőt kötünk a notebookra a dokkoló bevetésével. A nagyobb képernyő ugyanis kényelmesebb, átláthatóbb, több ablak nyitható meg rajta. Gyorsabban végezhetünk a feladatunkkal, így pedig több idő marad a családra vagy más tevékenységekre. Ma pedig az idő kincs, és sok mindennél többet ér.

Egy ilyen munkaállomásnak egyértelműen van értelme, haszna ez nem is lehet kérdés, ám költsége is. Nem muszáj az összes hozzávalót egyszerre megvenni, aki ilyesmiben gondolkodik, az választhatja a lassú építkezést is. Elsőként mindenképpen a laptopról kell gondoskodni, aztán jöhet a monitor, végül pedig a dokkoló, amely tényleg hozzáadott értéket jelent, de azért lehet nélküle élni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!