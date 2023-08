Különösen érdekes címekkel folytatódik az Epic Game Strore ingyenjátékos akciója, 2023. augusztus 17. délután 5 óráig az Europa Universalis IV és az Orwell: Keeping an Eye on You szerezhető be ingyen a digitális számítógépes játékbolttól.

Az Europa Universalis IV a grand strategy műfaj egyik jelentős alkotása, egy nemzet útját kell egyengetni benne 1444-1821 között, ideális esetben nagyhatalommá téve azt. Az Orwell: Keeping an Eye on You jóval kisebb léptékű, de még többek számára lehet érdekes: a Nagy Testvért játszva adatelemzőként és nyomozóként vájkálódni kell a polgárok digitális magánéletében, fényt derítve egy terrortámadás elkövetőire.

Europa Universalis IV minimum gépigény:

64 bites Windows 8.1

Intel Core i3-2105 / AMD FX-4300 processzor

4 GB RAM, 6 GB szabad tárhely

NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850 videokártya

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!