Kis túlzással azt is állíthatjuk, ma már mindenki fotós. A fényképezéshez szükséges eszközök bárki számára elérhetőek, a telefonok pedig egészen döbbenetes képalkotási tulajdonságokkal bírnak. A nagy tömegek részéről pedig komoly igény mutatkozik e szolgáltatásokra, amit a képmegosztó közösségi oldalak, tehát például az Instagram elképesztő népszerűsége is mutat. De ez nem volt mindig így, a fényképezés, képalkotás nagyon nagy utat járt be odáig, ahol most tartunk. Összegyűjtöttük a legfontosabb mérföldköveket!

A barlangrajzokat és a festményeket most egy nagyvonalú mozdulattal át is ugornánk, mert az nem annyira a Techbázis szakterülete, kezdjük inkább azokkal a módszerekkel, amikhez valamilyen készülék, vagy eszköz használatára volt szükség.

A fényképezés megszületése

1839 január 9-én mutatták be a Francia Akadémiának a dagerrotípia nevű képrögzítési eljárást, amely lehetővé tette a képek viszonylag gyors rögzítését.

Az akadémia a feltalálóknak, Louis Daguerre-nek és az addigra már meghalt Nicéphore Niépce örökösének életjáradékot ajánlott fel, majd a felfedezést 1839. augusztus 19-én a világnak ajándékozták, hogy bárki szabadon foglalkozhasson a fényképezéssel. Azóta is ezt a napot tekintjük általánosan a fényképezés születésnapjának. Bár tény, hogy ez a korai eszköz még borzasztóan nehézkesen működött, viszont a jelentőségét jól mutatja, hogy egy éven belül 20 nyelven jelent meg róla leírás, többek között magyarul is.

Jöjjenek az amatőrök!

A fényképezés évtizedeken át a komoly és drága felszereléssel rendelkező profik kiváltsága volt. Ezt törte meg a világ első olyan gépe, amelyet kifejezetten hobbi- és amatőr fotósoknak szántak. Ezt a masinát az Eastman Kodak Company dobta piacra, és az elképesztő sikere a csúcsra röpítette a vállalatot.

A cég egyik nagy újítása volt, hogy előhívó laborokból álló hálózatot hozzon létre, ami nagy segítséget jelentett a felhasználóknak. Ennek és a minden korábbinál könnyebb használhatóságnak köszönhetően a fényképezést sokkal közelebb vitték az átlagemberekhez, laikusokhoz. A Kodak fogyasztói igények kielégítését célzó szemlélete hosszú időre megkerülhetetlenné tette ezt a vállalatot a fotós iparágban.

35 mm

A Kodak mellett persze voltak más vállalatok is, amelyek fantáziát láttak a fényképezésben. A Leica 1925-ben lépett színre a 35 mm-es szabványú filmjével, amely mind a mai napig a legelterjedtebb méret a fotózásnál és filmezésnél, azaz mozgókép rögzítésnél egyaránt.

Színes képek

Színes képek létrehozásával régóta próbálkoztak, például úgy, hogy utólag átszínezzék a már meglévő anyagokat. Az első valóban színes film 1935-ben látott napvilágot a Kodak jóvoltából, köszönhetően annak, hogy az amerikai vállalat ekkor még nagyon jó irányba fejlesztett, és nem szórta a pénzt feleslegesen, mint később.

Fénykép azonnal

1947-ben mutatták be a Polaroid fényképezőgép első változatát. Ennek különlegessége az volt, hogy a kattintás után rövid idővel már "ki is köpte" a kész képet.

Azaz nem kellett vele laborba rohangálni. A Polaroid technológiának voltak hátrányai, elsősorban ami a minőséget illeti, ráadásul drága is volt, de tény, hogy számos szempontból forradalmi termékről van szó.

Szerbusz Pajtás!

1955-ben jelent meg a Gamma Optikai Művek legendás készüléke, a Pajtás. Ez a fényképezőgép magyarok százezreivel szerettette meg a fotózást, hiszen hat év alatt mintegy 170 000 darabot gyártottak belőle. Könnyen kezelhető volt, és lehetett vele értékelhető képeket lőni, így nem csoda, hogy ikonikussá vált.



Eltérő gyártók alkatrészei

1959-ben bukkant fel a méltán híres Nikon F nevű technológia a japán gyártó azonos nevű fényképezőgépén. Ez tartalmazott egy olyan sztenderd módszert, amely lehetővé tette, hogy cserélgessék a vázon a különféle objektíveket. Ezáltal minden korábbinál sokoldalúbbá váltak a masinák, és az ebben rejlő lehetőségeket hamar más piaci szereplők is felfedezték Ez az eljárás gyorsan megjelent mások gépein is, és ezt követően arra is mód nyílt, hogy a különböző gyártók alkatrészeit "keverjék".

Az első automata

1959 fontos év volt, hiszen ebben az esztendőben robbantott az Agfa a világ első automata fényképezőgépével, ami minden korábbinál népszerűbbé, egyszerűbbé és olcsóbbá tette a fényképezést.

Az első digitális

A videótelefonálásban óriási potenciált látó AT&T Bell Laboratories nevű amerikai cég 1973-ban elkészült a világ első digitális fényképezőgépével. Ennek nagy jelentőséget nem tulajdonítottak, nem vették észre, hogy aranytojást tojó tyúkot alkottak. A digitális fényképezőgépek ugyanis még jó darabig igen-igen drágák voltak, de óriási potenciál volt bennük.



1988-ban jelent meg a Fuji DS-1P, a világ első ultrakompakt, hordozható digitális kamerája, amelyben már memóriakártyára rögzítették a képeket. Még nagyon drága volt, de megmutatta a jövőt.

Az áttörés

A digitális fényképezésben az igazán nagy áttörés 1999-ben következett be, amikor a Nikon bemutatta D1 nevű termékét. Ez a modell már "csak" 6000 dollárba került, és teljesen jó minőségű, 2,74 megapixeles felbontású képek elkészítését tette lehetővé. Ez mai szemmel persze rengeteg pénz, ebből professzionális gépet lehet vásárolni, azonban akkoriban olcsónak számított. Ez pedig már lehetővé tette, hogy az elhivatott műkedvelők is belekóstoljanak a digitális fotózás világába.

A Forradalom

De az igazi forradalomra még négy évet kellett várni. A Canon 2003-ban lépett színre a Canon EOS 300D nevű termékével, amely kevesebb, mint 1000 dollárba került, viszont 6 megapixeles felbontással kecsegtetett.

Hamar elképesztően népszerűvé vált, és nem sokkal később több más gyártó is színre lépett olcsó digitális gépeivel. Ezek pedig villámgyorsan kiszorították a tradicionális analóg eszközöket, ami nehéz helyzetbe hozta a kapcsolódó szolgáltatásokat, tehát például fotólaborokat, előhívó üzleteket is.

Jön a mobil

De időközben történt még egy fontos dolog, aminek a maga idejében sokan nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. Megjelent a Sharp J-SH04, a világ első kamerával felszerelt mobiltelefonja. Ennek képminősége még szörnyű volt, ezért a nagy fényképezőgép gyártók legyintettek rá, pedig ma már tudjuk, hogy ez mekkora tévedés volt.

Több kamera

A 2010-es évek elejére a telefonokba már egyre jobb képminőséget produkáló kamerák kerültek. Sokan kezdtek úgy tekinteni ezekre az eszközökre, mint amik kiválthatják a hagyományos fényképezőgépeket. E téren áttörést jelentett a 2014-es HTC M8, amely a világ első olyan telefonja volt, amelyre két kamerát építettek. Ennek óriási sikere elindított egy komoly változást. Ma pedig már ott tartunk, hogy a belépő szintű, olcsó telefonok is több kamerával rendelkeznek. Ennek köszönhetően pedig sokoldalú képalkotást tesznek lehetővé.

Mindent tudó telefonok

Egy mai modern okostelefonnal fantasztikus minőségű álló- és mozgóképek készíthetőek. Az idén bemutatott Samsung S23 Ultra például jelenleg a világ egyik legjobb kamerás képességekkel bíró telefonja.

Egyrészt lehet vele hatalmas felbontású, 200 megapixeles fotókat is lőni, ami tényleg a profi fényképezőgépek szintje.

Emellett lehetővé teszi ultraszéles látószögű, illetve akár 10x optikai zoomos, tehát nagyított képek rögzítését is. Olyan fejlett komponensekkel és szoftverekkel rendelkezik, aminek köszönhetően már sötétben is gond nélkül használható. A trendeket látva pedig biztosak lehetünk abban, hogy ezek a megoldások hamar leszivárognak az alacsonyabb kategóriás, olcsóbb készülékek szegmenseibe is. Így pedig a tényleg azonnali, kiváló minőségű képalkotás mindenki számára elérhető lesz.

Ettől függetlenül természetesen a profi fotósok, vagy a fényképezést egy kicsit is komolyabban gondoló amatőrök természetesen továbbra is a "hagyományos" digitális fényképezőgépeket fogják még egy jó ideig használni a nagyságrendekkel nagyobb képérzékelők nyújtotta magabiztosabb és jobb képminőség miatt, de hobbi célokra egy mai csúcstelefon már tényleg bőven megelelő kamerákkal rendelkezik.

