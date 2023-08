A kiadása óta minden ősszel megújult a Sony PlayStation 5, azonban a költséghatékonysági okokból elvégzett módosítások csak a gép belsejét érintették. Idén jelentősen megváltozik a helyzet, az új modellel megszűnik a külön PlayStation 5 és PlayStation 5 Digital Edition, helyette ugyanazt az eszközt lehet majd optika meghajtó nélkül és azzal gyárilag előszerelve megvásárolni.

Akik a meghajtó nélküli változatot választják, de megbánják a spórolást, azok képesek lesznek megvenni és saját kezűleg beépíteni a konzolba a Blu-ray optikai meghajtót, nem kell majd emiatt extra költséggel járó szervizbe vinniük a gépüket.

Eddig teljes rejtély volt, hogy miként nézhet ki a 2023-as évjáratú PlayStation 5, azonban pénteken elsőként egy kínai fórumon képek bukkantak fel a házáról, majd órákkal később az ausztrál Better Way Electronics javítóműhely is kiadott róla egy rövid videót.

A CFI-2016 típusjelzésű házról kissé nehéz érdemi véleményt alkotni a videó alapján, de látszólag nem tér el fundamentálisan a jelenlegi verziótól, viszont egyesek nagy örömére egy helyett már kettő USB-C port van az előlapján. A jelek szerint az otpikai meghajtó telepítéséhez ugyanazt az oldallapot kell majd leszedni, amelyet az M.2 SSD beépítéséhez is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!