Az erdőtüzek sajnos egyre több helyen és egyre gyakrabban alakulnak ki, Kaliforniában is gyakran okoz ez problémát. A helyi tűzoltók most mesterséges intelligenciát kezdtek használni azért, hogy kiszúrják ezeket. Az államban több mint 1000 kamerát helyeztek el stratégiai fontosságú helyeken, ezek figyelmeztetik a tűzoltókat, hová kell indulniuk.

Az ALERTCalifornia AI program eddig sikeres, a rendszer például San Diegótól 80 kilométerre szúrt ki hajnalban egy tüzet, amihez nagy erőket mozgósítottak, és 45 percen belül megfékezték – ellenkező esetben nagyon komoly, tomboló erdőtüzet okozhatott volna.

A DigitalPath AI-rendszerét egyetemi mérnökök fejlesztették, a használt 1038 kamera 360 fokban forog, ezek biztosítják a bemeneti adatokat. Többször azelőtt jelzett a rendszer, hogy bárki hívta volna a 911-et. A projekt még gyerekcipőben jár, de azt remélik, más országok is átvehetik a világban, hiszen az erdőtüzek nagy problémát okoznak sok helyen (Hawaii, Kanada, Görögország, Portugália, stb...). Állítólag bárhol bevethető egy ilyen rendszer, amelynek gépi tanulását több száz szakértő segíti a hiteles felismerés és pontosság érdekében. Légi megfigyeléssel, repülők és drónok speciális felvételeivel is kiegészítik az adathalmazt. Egyéb természeti jelenséget nyomon követésére is alkalmas továbbá, így más katasztrófák megelőzésében is igen hatékony lehet.