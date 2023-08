Előre sejthető volt, hogy az AI felforgatja a művészvilágot, nem csak az írók életét, de a zenészekét és a filmipart is. A dolog egy ideje elindult, sorozatosak a perek, sztrájkok, Hollywoodban is nagy a felfordulás régóta emiatt. A zeneiparban is sok dolog változik, okoz felháborodást. Például az, hogy a mesterséges intelligencia miatt dugig kezd lenni a piac deepfake dalokkal.

Ezeket az AI generálja, és általában élő művészek hangja alapján, de azok hozzájárulása, engedélye nélkül teszi ezt. A téma miatt a Google és a Universal Music már egyeztetnek a művészek hangjainak és dallamok licenceléséről.

A cél egy olyan eszköz kifejlesztése, amellyel legálisan lehet dalokat írni, de a jogdíjakat megkapják azok, akiket az illet. És természetesen csak akkor venne részt bárki a programban, ha abba előzetesen beleegyezik. A Warner Music szintén egyeztet, de konkrét bejelentés még nincs.

