A News Corp legutóbbi beszámolójában sok érdekesség elhangzott: például az, hogyan növeli majd itt is a jövőbeli bevételeket az AI. Robert Thomson vezérigazgató szerint most már ott vagyunk a generatív AI korában, ez pedig nagy lehetőség új bevételi források nyitására, miközben csökkenthetik a költségeiket.

A Sunday Times és a The Wall Street Journal is a News Corp alá tartozik, de más kiadóknál is nagy szerephez jut az AI. Az Associated Press például a régi híreinek egy részét licenceli az OpenAI felé, ott is az AI-t vetnék be a hírekhez.

Az természetesen még a jövő kérdése, hogy milyen szabályozások és minőség vár a médiára, ha egyre nagyobb arányban AI írja majd a tartalmakat.

